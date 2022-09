Don Mattingly ne sera pas de retour comme gérant des Marlins en 2023

Tim Reynolds, The Associated Press

MIAMI — Don Mattingly ne sera pas de retour comme gérant des Marlins de Miami lors de la prochaine saison, selon les informations d’une personne bien au fait de la situation.

Le contrat de Mattingly se termine à la fin de la saison en cours. Lui et l’équipe ont décidé que de couper les ponts de façon mutuelle serait la meilleure décision pour les deux parties, selon ce que la source a révélé à The Associated Press, dimanche.

La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat, car aucune annonce publique n’a été faite pour le moment.

Mattingly complétera sa septième saison à la barre des Marlins. Avant le match de dimanche, il montrait un dossier de 437-583 avec l’équipe et il n’a enregistré qu’une seule saison gagnante, soit en 2020 (31-29), lors de la saison écourtée en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année-là, les Marlins avaient participé aux séries pour une première fois depuis 2003.

Âgé de 61 ans, Mattingly a été gérant dans les Majeures pendant 12 saisons. Les cinq premières ont eu lieu avec les Dodgers de Los Angeles. Il a obtenu une fiche gagnante à cinq reprises et il a participé aux séries à trois occasions.