Djokovic, qui n’est pas vacciné contre la COVID-19, ignore s’il sera à Melbourne

Howard Fendrich, The Associated Press

LONDRES — Novak Djokovic attend toujours de savoir s’il pourra participer aux Internationaux d’Australie en janvier prochain, après avoir raté le tournoi plus tôt cette année puisqu’il n’est toujours pas vacciné contre la COVID-19.

«La balle est dans leur camp, a dit Djokovic jeudi à la Coupe Laver. J’espère que j’obtiendrai de bonnes nouvelles bientôt.»

Djokovic est le détenteur de 21 titres du Grand Chelem en carrière — il pointe au deuxième rang à ce chapitre, derrière les 22 de Rafael Nadal, mais devant les 20 de Roger Federer — et il a remporté neuf de ses titres à Melbourne Park, un record inégalé.

Il a cependant été expulsé d’Australie en janvier dernier après une saga judiciaire de 10 jours qui a culminé avec la révocation de son visa d’entrée; il avait initialement obtenu une exemption de deux comités médicaux indépendants et de Tennis Australia pour contourner les règles strictes de vaccination et participer aux Internationaux d’Australie.

Le tennisman âgé de 35 ans, qui est originaire de Serbie, a réitéré qu’il ne sera pas vacciné contre le coronavirus, même si cela signifie qu’il devra s’absenter de certains tournois de tennis.

Il a été exclu de deux des quatre tournois majeurs cette saison, dont les Internationaux des États-Unis plus tôt ce mois-ci. Les États-Unis et le Canada interdisent actuellement aux citoyens étrangers qui ne sont pas vaccinés contre la COVID-19 de séjourner sur leur sol, et en conséquence il a aussi raté quatre autres tournois nord-américains en 2022 — dont l’Omnium Banque Nationale.

Djokovic a pu entrer en France, où il s’est incliné devant Nadal en quarts de finale des Internationaux de France en juin, et en Angleterre, où il a décroché le titre à Wimbledon en juillet.

La Coupe Laver, qui se mettra en branle vendredi, sera la première compétition de Djokovic depuis Wimbledon.

«Je n’ai aucun regret. Certes, je suis triste d’avoir été incapable de jouer (aux Internationaux des États-Unis), mais c’est ma décision et j’étais conscient des conséquences de celle-ci», a-t-il évoqué jeudi. Je l’ai accepté, et c’est tout.»

«Je ne suis pas habitué, depuis 15 ou 20 ans, à prendre de longues pauses entre les tournois, mais c’est comme ça, a-t-il poursuivi. C’est la situation dans laquelle je me trouve. Je suis simplement heureux d’être ici présentement — et je participerai à la plupart des tournois en salle d’ici la fin de la campagne.»