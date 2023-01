Djokovic élimine Shapovalov en deux manches à l’International de tennis d’Adélaïde

The Associated Press

ADÉLAÏDE, Australie — Le Serbe Novak Djokovic a éliminé le Canadien Denis Shapovalov en deux manches de 6-3, 6-4 en quarts de finale de l’International de tennis d’Adélaïde, vendredi.

Djokovic, première tête de série du tournoi, a ainsi signé une huitième victoire en autant de tentatives contre Shapovalov.

Face au cinquième joueur mondial, Shapovalov a inscrit six as mais commis sept doubles fautes. En comparaison, Djokovic a claqué quatre as et fait trois doubles fautes.

Shapovalov a réussi 53 pour cent de ses premiers services et gagné 66 pour cent des points après avoir logé sa première balle en jeu, des statistiques inférieures à celles de Djokovic (57 pour cent et 78 pour cent).

Le Canadien de 23 ans, 18e au monde, a obtenu un bris de service en quatre tentatives. Ce bris est venu lors du sixième jeu de la deuxième manche, ce qui avait permis à Shapovalov de porter le score 3-3.

Cependant, Djokovic est allé chercher son troisième bris du match — et son deuxième du deuxième set — lors du neuvième jeu. Il se plaçait ainsi en posture pour clore le match à son service dès le jeu suivant, ce qu’il a accompli.

«Au début, il était le meilleur joueur. Il dictait le tempo», a analysé Djokovic, en parlant de Shapovalov. «(Puis), j’ai commencé à retrouver mon service et mon rythme sur le court.»

Djokovic s’est inscrit à ce tournoi en guise de préparation en vue des Internationaux d’Australie, qui vont commencer le lundi 16 janvier à Melbourne. Djokovic n’a pas pu participer à ce tournoi l’an dernier parce qu’il n’était pas vacciné contre la COVID-19.

En demi-finale, samedi, il affrontera le Russe Daniil Medvedev, qui avait défait son compatriote Karen Khachanov 6-3, 6-3 plus tôt en journée.

«Je ne crois pas qu’il y aura beaucoup de brefs échanges demain, à moins que nous servions tous deux très bien», s’est avancé à prédire le Serbe de 35 ans en prévision de son affrontement contre Medvedev.

«En temps normal, lorsque vous jouez contre Daniil, vous devez être prêt à aller jusqu’au bout, physiquement, mentalement et au niveau tactique.»

En Medvedev, Djokovic retrouvera le finaliste des Internationaux d’Australie de 2022. Lors du match ultime, le Russe avait perdu contre l’Espagnol Rafael Nadal.

«Ce n’est jamais facile de jouer contre votre compatriote», a déclaré Medvedev au sujet de son duel contre Khachanov.

«Je suis heureux d’avoir pu vraiment élever le niveau de mon jeu, surtout vers la fin des deux sets, et je suis très content de m’être qualifié pour les demi-finales.»

Champion des Internationaux des États-Unis en 2021, Medvedev a perdu deux fois en finale des Internationaux d’Australie. En 2021, il s’était incliné face à Djokovic, qu’il avait ensuite battu à Flushing Meadows.

«C’est sûr que j’ai bien joué l’an dernier et je joue bien en ce moment», a analysé Medvedev, classé troisième tête de série à Adélaïde.

«Honnêtement, c’est tout ce qui importe. Pour gagner un tournoi du Grand Chelem, ou pour atteindre la finale, vous devez être à votre meilleur pendant sept matchs. J’ai réussi à le faire une fois et j’ai passé vraiment près l’année dernière. Et c’est ce que je vais tenter de faire de nouveau dans quelques semaines, à Melbourne», a ajouté Medvedev.

Dans les autres matchs de quarts de finale joués vendredi, l’Américain Sebastian Korda a vaincu l’Italien Jannik Sinner, sixième tête de série, 7-5, 6-1, tandis que le Japonais Yoshihito Nishioka a battu l’Australien Alexei Popyrin 7-6 (4), 6-7 (8), 6-2.

Issu des qualifications, Popyrin avait éliminé le Montréalais Félix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (5) dès la première ronde du tournoi, lundi.

Noskova continue de surprendre

Chez les femmes, Linda Noskova, une Tchèque de 18 ans issue des qualifications, a pris la mesure de la Bélarusse Victoria Azarenka, double championne aux Internationaux d’Australie, 6-4, 6-7 (3), 7-6 (6). Ce match de la ronde des quarts de finale a duré près de trois heures.

Gagnante de son duel de premier tour contre Daria Kasatkina, troisième tête de série, Noskova a remporté cinq matchs consécutifs, incluant les deux qu’elle avait dû jouer lors de la ronde de qualification.

À seulement sa sixième présence en carrière au tableau principal d’un tournoi de la WTA, Noskova affrontera en demi-finale la Tunisienne Ons Jabeur, première tête de série et deuxième joueuse mondiale.

En quarts de finale, Jabeur a défait l’Ukrainienne Marta Kostyuk 7-6 (5), 7-5.

L’autre demi-finale réunira la Bélarusse Ayna Sabalenka, cinquième joueuse mondiale et deuxième tête de série, et la Roumaine Irina-Camelia Begu. Elles ont signé des victoires en deux manches, contre Marketa Vondrousova et Veronika Kudermetova, respectivement.