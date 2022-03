Deux buts de Pettersson suffisent au Canucks dans une victoire de 4-1 sur les Stars

The Associated Press

DALLAS — Elias Pettersson a marqué deux buts qui lui ont permis d’atteindre deux plateaux importants, samedi, mais ils ont surtout aidé les Canucks de Vancouver à battre les Stars de Dallas 4-1.

Le deuxième du match de Pettersson lui a permis d’atteindre la marque des 20 buts cette saison ainsi que de récolter un 200e point en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

De plus, ce deuxième but de l’attaquant suédois a permis de déclencher une rafale de trois buts des Canucks en troisième période. Bo Horvat et Conor Garland l’ont imité pour confirmer la victoire des Canucks pendant que Thatcher Demko s’affairait à repousser 35 tirs.

Jacob Peterson a inscrit le seul but des Stars en deuxième engagement et Jake Oettinger a subi la défaite avec 27 arrêts.

Les Canucks ont mis le point final au match avec deux buts dans les 66 dernières secondes. Horvat a d’abord envoyé la rondelle dans un filet désert, puis Garland en a rajouté en récupérant son propre retour de lancer.

Après une première période sans but, les Stars ont pris l’avance sur la réussite de Peterson à 5:42 au deuxième vingt. Les Canucks ont créé l’égalité environ une dizaine de minutes plus tard quand Oliver Ekman-Larsson a récupéré la rondelle en zone défensive avant de la refiler à Pettersson qui l’a transportée d’un bout à l’autre avant de battre Oettinger d’un tir des poignets à la hauteur du cercle droit.

Classés 32e en désavantage numérique, les Canucks ont réussi à tenir bon contre trois occasions en avantage numérique des Stars.