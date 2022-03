Deslauriers marque à ses débuts et Talbot blanchit les Golden Knights 3-0

Dave Campbell, The Associated Press

SAINT PAUL, Minn. — L’ancien du Canadien de Montréal Nicolas Deslauriers a trouvé le fond du filet à ses débuts avec sa nouvelle équipe et le gardien Cam Talbot a repoussé les 28 rondelles dirigées vers lui dans un gain de 3-0 du Wild du Minnesota face aux Golden Knights de Vegas lundi soir.

Cette victoire a été acquise sous les yeux du gardien québécois Marc-André Fleury – triple vainqueur de la coupe Stanley et lauréat du trophée Vézina la saison dernière – que le Wild avait obtenu des Blackhawks de Chicago durant la journée.

Le Wild a signé un troisième gain consécutif et s’est hissé au deuxième rang dans la section Centrale.

Le Wild, qui avait échangé le gardien réserviste Kaapo Kahkonen aux Sharks de San José plus tôt lundi, a ajouté Fleury pour former un tandem d’expérience avec Talbot, et non pour faire de ce dernier un réserviste.

Âgé de 37 ans, Fleury, qui se classe troisième parmi tous les gardiens dans l’histoire de la ligue avec 511 victoires, a regardé le match du banc des joueurs, coiffé d’une casquette de baseball vert forêt et arborant son sourire habituel de garçon.

Pour le premier match de Fleury dans l’uniforme du Wild, l’adversaire était l’équipe pour laquelle il a joué pendant les quatre campagnes précédentes, et avec laquelle il a enregistré une moyenne de buts alloués de 2,25 en 47 parties éliminatoires.

Matt Dumba a également trouvé le fond du filet contre le gardien recrue Logan Thompson, qui a bloqué 33 tirs. Ryan Hartman a ajouté un but dans une cage déserte.

Acquis samedi dans un échange avec les Ducks d’Anaheim pour ajouter du muscle au quatrième trio, Deslauriers a inscrit le premier but du match à 5:43 de la première période, sur une passe de Brandon Duhaime.

«J’ai essayé de faire de mon mieux pour m’intégrer à l’équipe et ils m’ont rendu la tâche facile. Ce n’est pas difficile de trouver de l’énergie», a mentionné Deslauriers après son premier match dans l’uniforme du Wild.

Les Golden Knights sont lourdement touchés par les blessures. Lundi, ils ne pouvaient compter sur des joueurs vedette comme le gardien Robin Lehner, ni sur Max Pacioretty, Mark Stone, Alec Martinez et Brayden McNabb.

De plus, les Golden Knights ont échangé Evgenii Dadonov aux Ducks lundi après-midi.

L’attaquant Michael Amadio et le défenseur Zach Whitecloud ont été laissés de côté avant le match à cause de la COVID-19.