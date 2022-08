Descripteur des Dodgers pendant 67 ans, Vin Scully rend l’âme à 94 ans

LOS ANGELES — Le légendaire descripteur des Dodgers de Los Angeles Vin Scully est décédé à 94 ans, mardi.

Le membre du Panthéon avait une voix unique et apaisante, qui a bercé une quantité innombrable d’amateurs de baseball.

Scully a informé et diverti les partisans des Dodgers pendant 67 ans – d’abord à Brooklyn, puis à Los Angeles.

Il a rendu l’âme mardi soir à son domicile de Hidden Hills, ont fait savoir les Dodgers, qui ont parlé à la famille.

Nul commentateur n’a été associé à un seul club aussi longtemps que lui.

Scully a débuté dans les années 1950, à l’époque de Pee Wee Reese et Jackie Robinson. Dans les années 1960, Don Drysdale et Sandy Koufax, et ainsi de suite avec Steve Garvey et Don Sutton, puis Orel Hershiser et Fernando Valenzuela, dans les décennies suivantes.

Dans les années 1990, ce furent Mike Piazza et Hideo Nomo, avant des joueurs comme Clayton Kershaw, Manny Ramirez et Yasiel Puig.

Toujours, le nom qui restait dans l’entourage du club était Vin Scully.

Il entamait une diffusion d’un air familier, disant ‘Salut à tous et à tout le monde je souhaite une très belle soirée, où que vous soyez’.

Toujours gracieux au micro et en personne, Scully se voyait simplement comme un lien entre le baseball et ses inconditionnels.

Il est né le 29 novembre 1927, dans le Bronx.

«Il était la voix des Dodgers et beaucoup plus, ont dit les Dodgers, par communiqué. Il était leur conscience et leur poète, saisissant leur beauté. Il était leur battement de coeur, mais aussi celui de tout Los Angeles.»

«Nous avons perdu un géant, a écrit le chef de la direction de l’équipe, Stan Kasten. Il était l’une des plus grandes voix de tout le monde du sport. Il aimait les gens, la vie et sa famille. Sa voix restera gravée dans nos mémoires à jamais.».