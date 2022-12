Des médailles pour Marion Thénault et Lewis Irving en Coupe du monde des sauts à Ruka

RUKA, Finlande — Les Québécois Marion Thénault et Lewis Irving ont accédé au podium lors de la première épreuve de sauts de la saison de la Coupe du monde de ski acrobatique dimanche à Ruka, en Finlande.

Chez les femmes, Thénault, une Sherbrookoise de 22 ans, a terminé au deuxième rang de l’épreuve grâce à une note de 90,59 points lors de la finale 2.

L’Australienne Danielle Scott a facilement gagné l’or grâce à un score de 99,05 points. La Kazakhe Zhanbota Aldabergenova (80,04), a complété le podium.

Lors de la finale 1, Thénault avait également terminé en deuxième place derrière Scott, mais la compétition avait été plus serrée. Thénault avait récolté une note de 88,20 points, moins de deux points derrière Scott (90,09).

Il s’agit de son quatrième podium en carrière en sauts en Coupe du monde. En janvier dernier, Thénault s’était également classée deuxième lors d’une compétition présentée au Relais.

«J’avais connu des difficultés ici lors des deux dernières années et je voulais absolument réussir mon dernier saut aujourd’hui. C’était mon principal objectif et j’ai tout fait pour y arriver, a mentionné Thénault. On dirait que toutes les pièces du puzzle qu’on travaille depuis la dernière année se sont placées aujourd’hui. Ça montre que je suis sur la bonne voie.»

En mars 2021, elle avait mérité l’or à Almaty, au Kazakhstan, moins de deux mois après sa troisième place à une compétition présentée à Moscou.

La Montréalaise Flavie Aumond a complété la compétition en 10e place.

Chez les hommes, Irving, qui est originaire de Québec, est monté sur la troisième marche du podium grâce à une note de 109,29 lors de la finale 2.

Il s’agit de son septième podium en carrière en Coupe du monde, mais de son premier depuis mars 2021 à Almaty, où il avait également fini en troisième place.

«Je ne pouvais pas demander vraiment mieux pour mon retour. J’ai travaillé très fort pendant l’été pour revenir au sommet de ma forme et je suis content de célébrer mon retour avec une médaille. J’étais en confiance toute la journée, surtout après les bons entraînements de cette semaine et tout a bien été», a observé Irving.

Son compatriote Alexandre Duchaine, également de Québec, a lui aussi participé à la finale 2 et s’est classé quatrième avec une note de 103,98.

Les Suisses Pirmin Werner (126,24) et Noe Roth (123,98) ont mérité l’or et l’argent respectivement.