Des émotions contradictoires pour Vernon Adams fils après son départ des Alouettes

SURREY, C.-B. — Le quart Vernon Adams fils voit une nouvelle opportunité avec les Lions de la Colombie-Britannique, le club qu’il a joint la semaine dernière par le biais d’une transaction.

Toutefois, demander aux Alouettes de Montréal de l’échanger n’a pas été facile.

«J’ai assurément vécu des émotions contradictoires parce que j’ai été à Montréal pendant sept années et c’est pratiquement une deuxième maison», a admis Adams après son premier entraînement avec les Lions, samedi.

«Les partisans m’ont vraiment donné beaucoup d’amour et la ville aussi. J’aime les gars dans le vestiaire.»

Il sera cependant de retour rapidement dans la métropole puisque le prochain duel des Lions (8-2) sera à Montréal (4-7), vendredi.

Les Lions ont acquis le quart vétéran des Alouettes en retour d’un choix de premier tour en 2023, mercredi.

L’athlète de 29 ans a joué pratiquement toute sa carrière en LCF avec les Alouettes, outre une brève séquence de 11 matchs avec les Roughriders de la Saskatchewan, en 2017.

Une blessure au coude a limité le rôle d’Adams cette saison. En cinq rencontres, il a totalisé 294 verges par la voie des airs et a lancé un passe de touché et deux interceptions. Le Californien a aussi gagné 33 verges par la course et a inscrit un majeur.

Maintenant en santé, Adams voulait être à un endroit où il pourrait avoir plus de temps de jeu. Son agent lui a suggéré de demander à être échangé puisque les Alouettes semblent avoir confié le rôle de quart partant à Trevor Harris.

«Je ne crois pas que je figurais dans les plans des Alouettes, a confié Adams. Je voulais simplement aller ailleurs, avoir du plaisir à nouveau et avoir une chance de jouer.»

Les Lions voulaient du renfort après que leur quart vedette, Nathan Rourke, eut subi une opération au pied le mois dernier. Le remplaçant Michael O’Connor a ensuite été victime d’une blessure à l’aine lors de la défaite des siens de 23-16 contre les Roughriders le 26 août.

L’ajout d’Adams permet une plus grande diversité au poste de quart a affirmé l’entraîneur-chef et le co-directeur général des Lions, Rick Campbell.

«C’est bien d’avoir un gars qui a de l’expérience en LCF et qui comprend ce qui est nécessaire pour gagner dans ce circuit, a-t-il mentionné. Et il s’intègre bien au groupe.

«Il obtient des cours accélérés sur notre système de jeu offensif et, pour l’instant, ça va bien.»

Adams a connu sa meilleure campagne en 2019 lorsqu’il a amassé 3942 verges aériennes, a complété 24 passes de touché et que 13 de ses remises furent interceptées. Il a aussi obtenu 394 verges au sol et a inscrit 13 majeurs.

Il est un quart dont son jeu au sol est aussi bon que son jeu aérien, ce qui est un atout selon Campbell.

«Il possède un bon jeu de pieds aussi, donc si le jeu avorte, il peut improviser et faire quelque chose», a-t-il analysé.

Les Lions ne veulent pas faire de changements majeurs à leur système pour remplacer Rourke, qui mène encore le circuit Ambroisie pour les verges gagnées par la passe (3281) et les passes de touché (25), malgré un total de neuf parties disputées.