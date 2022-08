Deebo Samuel finalise un pacte avec les 49ers de San Francisco – AP

Josh Dubow, The Associated Press

SANTA CLARA, Calif. — Les 49ers de San Francisco en sont à finaliser une prolongation de contrat de trois ans avec l’ailier espacé Deebo Samuel, avance AP.

Une personne familière avec l’accord a déclaré dimanche que les équipes mettaient la touche finale au contrat, un jour avant que les Niners lancent la portion avec épaulettes de leur camp d’entraînement.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat, car l’accord n’a pas été signé.

Le NFL Network a rapporté l’entente en premier, disant que le contrat valait 71,55 M $, dont 58,1 M $ garanris.

Ayant demandé un échange, Samuel est resté à l’écart durant la partie de la saison morte où les activités des 49ers sont volontaires.

Il a toutefois assisté au minicamp obligatoire en juin puis, la semaine dernière, il était là quand le camp des siens a débuté.

La saison dernière, Samuel a été l’un des joueurs les plus productifs de la NFL.

Samuel a réussi 77 attrapés pour 1405 verges et six touchés, menant la ligue avec 18,2 verges par réception.

Les 1405 verges lui ont valu le cinquième rang du circuit à ce niveau.

Il a ajouté 59 courses pour 365 verges et huit touchés de cette façon.

Après avoir repêché le quart Trey Lance troisième l’an dernier, les 49ers veulent que lui et Samuel aient le plus de temps possible pour bâtir des liens.