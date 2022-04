DeChambeau cherchera à retrouver son assurance au Tournoi des Maîtres

Paul Newberry, The Associated Press

Paul Newberry, The Associated Press

AUGUSTA, Ga. — Le jeu tout en puissance de Bryson DeChambeau ne lui a pas beaucoup réussi à Augusta National.

Maintenant, les blessures l’ont ont imposé des limites physiquement.

DeChambeau a souffert de maux de hanche et de main au cours des derniers mois, ce qui fait qu’il a moins de puissance avant le Tournoi des Maîtres.

Ses médecins l’ont même exhorté à envisager de s’absenter du premier tournoi majeur de l’année, pour se donner plus de temps pour guérir.

DeChambeau ne l’a même pas envisagé.

«Ils m’ont recommandé de ne pas revenir au jeu avant un moment, a-t-il mentionné. Je leur réponds: ‘ça n’arrive qu’une fois par an, je dois essayer.’»

DeChambeau a certainement quelques comptes à régler à Augusta National.

En 2020, lorsque le Tournoi des Maîtres a été déplacé en novembre en raison de la pandémie de coronavirus, DeChambeau a prédit avec confiance que son puissant physique et son irrésistible élan lui donneraient un énorme avantage sur le reste du peloton.

Après sa victoire par six coups à l’Omnium des États-Unis, où il a maté le parcours de Winged Foot avec ses coups de départ prodigieux, DeChambeau en a fait sourciller plusieurs lorsqu’il a déclaré que l’un des parcours les plus sacrés du golf se jouait comme une normale-67 pour lui.

DeChambeau n’a vraiment pas été en mesure de passer de la parole aux actes. Plus incroyable encore, il a perdu une balle au no 3 — le plus court trou à normale-4 du parcours et l’un des trous où il considérait la normale comme un oiselet — et il n’était plus dans la course avant même les deux dernières rondes.

Il y a un an, lorsque le Tournoi des Maîtres est revenu à sa date habituelle du printemps, DeChambeau a réalisé une autre performance peu convaincante. Il a aligné deux rondes de 75 lors des deux derniers tours pour terminer le tournoi à plus-5, à 15 coups du vainqueur Hideki Matsuyama.

DeChambeau a réussi plusieurs coups puissants. Il ne savait tout simplement pas où la balle se retrouverait parfois — un défaut qui ne pardonne pas sur un parcours qui exige précision et finesse.

Les blessures ont rendu DeChambeau plus humble, lui qui a avancé le chiffre de 80% lorsqu’on lui a demandé à quel point il était proche d’être à 100%.

«Les dernières semaines ont été très, très difficiles pour moi. Je ne jouais pas bien et je ne frappais pas la balle là où je sais que je devrais le faire, a-t-il reconnu. Crier ‘Fore!’ au tertre de départ à chaque fois n’est tout simplement pas amusant.»

Après avoir raté les deux dernières rondes à Torrey Pines fin janvier, DeChambeau s’est rendu en Arabie saoudite et il a abandonné après une ronde. Il a indiqué qu’il a glissé sur un sol en marbre en jouant au tennis de table et il est tombé sur sa main gauche et sa hanche gauche.

Il n’a pas joué pendant près de deux mois. Il n’est revenu au jeu il y a deux semaines pour le Championnat du monde de match-play, où il a perdu deux matchs et a égalé un autre pour terminer dernier de son groupe.

DeChambeau a rejoué la semaine dernière à l’omnium du Texas. Il a de nouveau échoué à franchir les deux premières rondes après avoir ramené des cartes de 72 et 76.

De toute évidence, il n’a pas généré l’attention et le battage médiatique qui l’ont accompagné lors des deux derniers Tournois des Maîtres.

Comme toujours, DeChambeau espère transformer l’adversité en avantage. Il ne changera certainement pas son approche, qui consiste toujours à frapper plus loin que quiconque.

«Tout le monde a une période difficile dans sa carrière, a-t-il noté. Vos pires échecs sont vos meilleurs professeurs. Donc pour moi, mes plus grands échecs ont été mes meilleurs moments d’apprentissage, et c’est juste un autre de ceux-là.»

Il a dû ajuster son horaire d’entraînement, ce qui n’est pas une chose facile à faire pour un gars qui frapperait un million de balles par jour s’il le pouvait.

«Je ne peux pas tout faire, a reconnu DeChambeau. Je ne peux pas m’entraîner pendant des heures et des heures. Mais cela m’a également permis de devenir un peu plus intelligent dans ma façon de le faire. Je dois me montrer plus prudent, être vraiment efficace et limiter le nombre de balles de golf que je peux frapper.»

DeChambeau savoure sa nouvelle réalité. Il n’est pas le centre de l’attention à Augusta National, où tous les regards sont tournés vers le retour de Tiger Woods et les golfeurs qui font bien.

«Quand vous n’avez pas tout le monde qui crie votre nom ou scande quoi que ce soit, cela peut être presque relaxant dans un sens. C’est plutôt agréable de me présenter au Tournoi des Maîtres cette année et de m’occuper tranquillement de mes affaires.»