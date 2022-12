DeAngelo et Tippett mènent les Flyers vers un gain de 5-3 contre l’Avalanche

Aaron Bracy, The Associated Press

PHILADELPHIE — Tony DeAngelo et Owen Tippett ont marqué lors d’avantages numériques et les Flyers de Philadelphie ont ensuite tenu le coup et signé une victoire de 5-3 face à l’Avalanche du Colorado lundi soir.

Tanner Laczynski, Travis Sanheim et Travis Konecny ont également trouvé le fond du filet pour les Flyers, qui ont gagné pour seulement la deuxième fois en 14 matchs (2-9-3).

Le gardien Carter Hart a complété sa soirée de travail avec 29 arrêts.

Alex Newhook a mené l’attaque de l’Avalanche avec un doublé, et Mikko Rantanen a inscrit l’autre filet de l’Avalanche, qui a perdu les services de Nathan MacKinnon, blessé en première période.

À l’instar de Hart, Alexandar Georgiev a réalisé 29 arrêts.

Rantanen et Newhook ont touché la cible dans un intervalle de 36 secondes, tard en troisième période, pour permettre à l’Avalanche de s’approcher à un but des Flyers. Konecny a toutefois marqué dans un filet désert pour sceller l’issue de la rencontre.

Les Flyers ont entamé le match avec un taux de réussite de 14,1 pour cent en avantage numérique, mais ont quand réussi à marquer deux buts en trois tentatives contre l’Avalanche. De plus, ils ont limité l’attaque à cinq de l’Avalanche, la meilleure dans la LNH, à un seul but en cinq opportunités.