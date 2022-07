De nouveau réuni à Tom Brady, Logan Ryan est en mission à Tampa

Rob Maaddi, The Associated Press

TAMPA, Fla. — Logan Ryan a remporté deux Super Bowls en Nouvelle-Angleterre avec Tom Brady, a intercepté la dernière passe du légendaire quart-arrière avec les Patriots pour un touché et il est de nouveau réuni à lui avec les Buccaneers.

Obtenir une autre bague à Tampa Bay est un objectif avoué.

«Nous nous sommes côtoyés dans le même vestiaire. Nous avons été au Super Bowl ensemble. J’ai joué des matchs éliminatoires contre lui, a confié Ryan dans la baladodiffusion AP Pro Football. Cette compétitivité me manque à l’entraînement. Ce que j’attends avec impatience en ce moment, c’est de me mesurer à lui à l’entraînement pour me préparer le mieux possible pour la saison.»

Ryan, âgé de 31 ans, un choix de troisième ronde des Patriots en 2013, était un demi de coin partant de l’équipe de la Nouvelle-Angleterre en 2016 qui a comblé un déficit de 28-3 contre les Falcons d’Atlanta pour remporter le Super Bowl. Il a quitté l’équipe après cette saison et a passé trois ans avec les Titans du Tennessee.

Lors d’un match au premier tour éliminatoire de l’Association américaine au stade Gillette, le 4 janvier 2020, Ryan a intercepté la dernière passe de Brady avec les Patriots et a ramené le ballon sur neuf verges pour un majeur dans les dernières secondes pour sceller une victoire de 20-13.

Ryan ne lui rappelle pas ce pénible souvenir.

«C’est un de ces souvenirs que tu n’oublies pas, je n’ai donc pas à le faire. Mais il sait aussi comment aller de l’avant, il est passé à autre chose et a obtenu une autre bague du Super Bowl après ça, a rappelé Ryan. Et je suis venu ici pour faire de même. Cela fait donc partie de notre héritage. Tom a été l’un de mes joueurs préférés, l’un de mes coéquipiers préférés, et j’ai toujours eu l’impression d’être à mon mieux quand j’étais avec lui et j’ai offert le meilleur de moi-même contre lui.

«Il soutire le meilleur de vous que ce soit comme coéquipier ou comme adversaire. Et c’est pourquoi je suis ravi d’être de retour à ses côtés. Nous ne sommes pas sur le terrain en même temps. Je dois donc faire ce que j’ai à faire, c’est-à-dire aller sur le terrain, communiquer, jouer mon rôle de meneur, exiger le meilleur de mes coéquipiers, être un excellent coéquipier, offrir mon maximum et faire les jeux. Et il faut ce genre d’attitude désintéressée pour gagner des championnats. Et je sais que moi et Tom, nous avons un lien très fort et nous essayons de faire chacun notre part.»

Ryan est l’un des trois anciens coéquipiers qui ont rejoint Brady à Tampa pendant l’intersaison, en compagnie du garde à droite Shaq Mason et l’ailier défensif Akiem Hicks. Brady a également perdu son ami Rob Gronkowski, qui a pris sa retraite.

«Je pense que lorsque vous avez été au combat avec ces gars, vous savez de quoi il en retourne, a confié Brady en juin. Je pense que plus vous avez de ces gars — ce calibre de joueur qui peut jouer au plus niveau — mieux c’est.»

Ryan a joué aux deux postes de demi de sureté avec les Giants de New York au cours des deux dernières saisons et a également été utilisé comme demi de coin. Il se joint au partant de troisième année Antoine Winfield fils et à Mike Edwards dans la tertiaire et il est ravi de faire partie de la défensive de l’entraîneur Todd Bowles.

«Ce que j’aime le plus, c’est l’agressivité et l’attention portée aux détails, a expliqué Ryan. Ils m’ont déjà dit qu’ils allaient beaucoup compter sur moi en termes de polyvalence, mais aussi de communication et de prise de décision immédiate au sein de cette défensive. Todd a joué au poste de demi de sureté, et il a aussi occupé le poste de coordinateur et maintenant d’entraîneur-chef. Il a donc des normes élevées à cette position. On est donc venu me chercher pour une raison et je ne prends pas cela à la légère. J’assume cette lourde responsabilité et je tiens à faire du bon travail.».