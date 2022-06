De Grasse sera «prêt» pour les Mondiaux malgré la COVID-19 selon Gilbert

LANGLEY, B.C. — Glenroy Gilbert est confiant que les performances d’Andre De Grasse seront à point pour les Mondiaux d’athlétisme le mois prochain malgré qu’il eut été atteint de la COVID-19.

L’entraîneur-chef d’Athlétisme Canada a dit que la mentalité de gagnant qui permet à De Grasse de si bien performer dans les gros événements l’aidera.

«Andre n’est pas le genre de gars qui en a besoin de beaucoup (de motivation), a noté Gilbert aux championnats canadiens d’athlétisme, jeudi. Il peut compétitionner. Nous le savons tous. Tant qu’il est confiant avec sa préparation pour la course à Eugene — il court vite sur cette (Hayward Field) piste aussi, c’est toujours important de se rappeler de ça — je crois qu’il sera correct.»

De Grasse s’est retiré des championnats canadiens d’athlétisme lundi après avoir testé positif à la COVID-19.

Historiquement, De Grasse entame la saison assez lentement. Une blessure au pied en début de campagne a accentué ses problèmes lors des premières courses de celle-ci. Il a terminé au neuvième échelon à la Classique Prefontaine en mai.

Le sextuple médaillé olympique était toutefois en forme par les temps qui courent. Il a remporté le 100 mètres de la rencontre de la Ligue de diamant d’Oslo la semaine dernière avec le meilleur temps de la saison en 10,05 secondes.

«Il est très jovial et tu peux le voir de la façon qu’il analyse les situations», a confié Gilbert à propos de ses conversations avec De Grasse cette semaine. «Il était, évidemment, un peu concerné, pas nécessairement par le fait qu’il eut attrapé la COVID, mais plutôt parce qu’il prenait du rythme et que quelque chose comme ça est survenu.

«Mais il se sent vraiment mieux, les choses tombent en place. Plusieurs de ces athlètes qui ont eu la COVID s’en sont remis et sont de retour à faire les choses qu’ils aiment», a-t-il ajouté en pointant la dizaine d’athlètes qui s’entraînaient au McLeod Athletic Park. «Donc on se croise les doigts qu’il vivra la situation en fonction des circonstances.»

Les championnats du monde d’athlétisme auront lieu du 15 au 24 juillet à Eugene, en Oregon.