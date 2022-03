David Lemieux contre David Benavidez le 21 mai à Glendale, en Arizona

MONTRÉAL — David Lemieux et le double champion du monde David Benavidez s’affronteront pour le titre mondial intérimaire du WBC le 21 mai, en Arizona.

Eye of the Tiger Management en a fait l’annonce officielle mercredi soir.

Lemieux a une fiche de 43-4-0 (36 K.-O.). Celle de l’Américain Benavidez est 25-0-0, avec 22 mises hors de combat.

Le combat de la catégorie des 168 livres aura lieu au Gila River Arena, à Glendale.

Benavidez n’a affronté que deux fois des boxeurs ayant livré plus de 40 combats.

Le duel sera présenté en finale d’une soirée Premier Boxing Champions, à Showtime.

«Benavidez est une étoile montante donc c’est certain que ça représente un défi majeur pour nous, a dit l’entraîneur de Lemieux Marc Ramsay, par communiqué.

«Il est très talentueux. De notre côté, il n’était plus question de faire de petits combats. C’est donc exactement le genre d’opportunité que l’on cherchait, et maintenant, on l’a. On a bien l’intention de ne pas manquer le train.»

Lemieux y a fait écho.

«Ce combat est la chance que j’attendais pour redevenir champion du monde, a t-il mentionné. Je me consacre jour et nuit à ma préparation afin d’être prêt à 100 pour cent. Je suis vraiment excité par ce combat et j’ai l’intention de surprendre les gens.»