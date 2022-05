D’autres larmes de joie pour le jeune partisan des Yankees Derek Rodriguez, à Toronto

The Associated Press

The Associated Press

TORONTO — Le jeune partisan des Yankees qui a fait sensation sur Internet a encore versé des larmes de joie, mercredi, alors qu’il a pu rencontrer son héros Aaron Judge des Yankees, au Rogers Centre.

Cela est survenu au lendemain du moment très touchant où on a vu Derek Rodriguez, 9 ans, fondre en larmes en donnant une accolade à Mike Lanzillota, un partisan des Blue Jays, après que ce dernier ait remis au jeune garçon la balle d’un circuit de Judge, des Yankees.

Après le coup de canon en sixième, mardi, Lanzillota a d’abord saisi la balle, exprimant un instant sa joie. Puis, sans hésiter, il a remis l’objet précieux à Derek qui portait le chandail 99 de Judge, parmi les amateurs à sa droite.

Rodriguez, sa famille et Lanzillotta ont été invités sur le terrain et dans l’abri new-yorkais avant le match de mercredi, à Toronto.

Derek a pleuré de joie à nouveau quand Judge est venu le voir pour jaser un peu et signer la balle en question.

Le cogneur lui a aussi donné une paire de ses gants de frappeur.

«Ç’a en dit long sur les partisans ici», a mentionné Judge, au sujet du geste généreux de Lanzillota.

Aaron Boone a aussi été ému par le geste généreux de Lanzillotta.

«Voir ce qu’il a fait, ç’a m’a vraiment réchauffé le cœur», a dit le gérant des Yankees.

Le deuxième but Gleyber Torres a parlé avec Derek en espagnol.

Derek est né à Caracas, au Venezuela. Sa famille a déménagé au Canada il y a environ cinq ans.

Joueur d’arrêt-court et de champ droit, Derek a été prénommé en salut au membre du Panthéon Derek Jeter, ancienne gloire des Yankees.

Derek a amené la balle chérie à l’école mercredi.

«Mes amis et ma professeure étaient vraiment contents et ils m’ont félicité, a dit le jeune garçon.

«Elle a fait une présentation où elle a montré ce qui s’est passé, et tout le monde a pu toucher à la balle. C’était vraiment super.»

Porte-parole des Yankees, Jason Zillo a déclaré que la famille Rodriguez et Lanzillotta ont été invités à amener chacun un groupe de neuf personnes à New York plus tard cette saison, pour assister à un match.

Ils se trouveraient dans le coin des estrades du champ droit appelé The Judge’s Chambers.