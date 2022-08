Daria Kasatkina triomphe à Granby; le Montréalais Gabriel Diallo passe en finale

GRANBY, Qc — La grande favorite des Championnats de tennis Banque Nationale de Granby n’a pas flanché lors de la finale des Daria.

Daria Kasatkina, 10e raquette mondiale, a remporté son sixième titre de sa carrière sur le circuit de la WTA grâce à un gain de 6-4, 6-4 contre l’Australienne Daria Saville, samedi.

Chez les hommes, le Montréalais Gabriel Diallo s’est qualifié pour la finale du volet Challenger de l’ATP de Granby grâce à une victoire en deux manches de 6-3, 6-4 contre le Japonais Hiroki Moriya, neuvième tête de série du tableau.

Kasatkina a pris la mesure de la 72e raquette mondiale en une heure et 53 minutes.

Il y a quelques semaines, Kasatkina a conquis le cinquième titre de sa carrière à San Jose et s’est présentée à Granby avec une priorité de 42 places devant la deuxième tête de série.

La Russe a mis la main sur la bourse de 19 750 $ US.

Une première pour Diallo

Grâce à son gain, le Canadien de 20 ans prendra part à sa première finale du Circuit Challenger, dimanche, sur l’heure du midi.

Afin d’être sacré champion, Diallo devra défaire le Chinois de 17 ans Juncheng Shang, sixième tête de série.

Diallo, un tennisman de six pieds et sept pouces, a eu besoin d’une heure et 35 minutes pour triompher.

Le Québécois a été dominant au service. En plus de réussir cinq as, il a gardé 76 pour cent de ses premières balles en jeu et remportant 70 pour cent de ces points.

Shang, qui a remporté le Challenger de Lexington, aux États-Unis, plus tôt en août, est le seul joueur à ne pas avoir encore perdu une manche à Granby.

En demi-finale, Shang a défait l’Américain de 19 ans Aidan Mayo 6-3, 6-4.