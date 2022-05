Danny Jansen en vedette dans un gain des Blue Jays à St. Louis, 8-1

Warren Mayes, The Associated Press

SAINT-LOUIS — Danny Jansen a cogné un circuit de trois points et une longue balle en solo, mardi, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 8-1 face aux Cardinals de St. Louis.

Jansen a porté le score à 4-0 avec sa claque de trois points, en quatrième manche.

Alejandro Kirk a obtenu un simple et Matt Chapmann un but sur balles, avant le quatrième circuit de Jansen en 2022.

Jansen a ajouté un circuit en solo en septième manche.

«Ça faisait du bien d’avoir une bonne avance, a dit Jansen. Les gars avaient de bons élans et cognaient des coups sûrs (12 au total). Frapper c’est contagieux.»

Vladimir Guerrero a aussi frappé un coup de canon pour les visiteurs. Il en est à huit circuits cette saison.

Guerrero avait mis fin à une disette de 0 en 14 avec un simple, dès la première manche.

Kevin Gausman (4-3) a blanchi St. Louis en six manches, retirant huit frappeurs au bâton. Il a donné quatre coups sûrs et n’a pas alloué de but sur balles.

«Ç’a été une excellente journée, a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Nous en avions besoin. C’était super de voir l’attaque prendre vie.»

Paul Goldschmidt a obtenu deux des six coups sûrs des Cardinals, qui avaient gagné quatre matches de suite.

Goldschmidt a atteint les sentiers dans un 30e match consécutif. C’est la meilleure séquence du genre dans le baseball majeur cette saison.

En trois manches, Jordan Hicks (1-4) a concédé quatre points, quatre coups sûrs et cinq buts sur balles.

«Je n’avais pas le contrôle de ma rapide et tout se joue là pour moi, a dit Hicks. Je ne peux pas lancer une courbe ou une glissante à chaque tir. C’est frustrant.»

La légende de la LNH Wayne Gretzky a asisté au match en compagnie du prédisent des Cards, Bill DeWitt.

Les Blue Jays joueront à Anaheim de jeudi à dimanche, contre les Angels de Los Angeles.

Vendredi, on donnera aux partisans une bobblehead «Ohtani-Wan Kenobi», à l’occasion d’une soirée Star Wars.