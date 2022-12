Danault récolte trois points dans une victoire contre les Golden Knights

The Associated Press

The Associated Press

LOS ANGELES — Phillip Danault et Viktor Arvidsson ont chacun récolté un but et deux aides, Pheonix Copley a réalisé 21 arrêts pour remporter son cinquième départ consécutif et les Kings de Los Angeles ont prévalu 4-2 aux dépens des Golden Knights de Vegas, mardi.

Alex Iafallo a inscrit un but et une aide et Gabriel Vilardi a également touché la cible pour aider les Kings à améliorer leur fiche à 5-0-1 à leurs six derniers duels.

Michael Amadio, qui a trouvé le fond du filet pour un troisième match consécutif, et Brayden McNabb ont fait mouche pour les Golden Knights.

Dans la défaite, Logan Thompson a accordé trois buts sur 24 tirs.