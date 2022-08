Dallas Keuchel obtiendra son premier départ pour les Rangers samedi

The Associated Press

ARLINGTON, Texas — Dallas Keuchel, un ancien vainqueur du trophée Cy Young dans la Ligue américaine, a été ajouté à l’escouade de réserve des Rangers du Texas, vendredi, et il devrait obtenir le départ pour la rencontre de samedi, à domicile, contre les Tigers de Detroit.

L’artilleur de 34 ans avait paraphé un contrat des ligues mineures le 25 juillet, cinq jours après que les Diamondbacks de l’Arizona l’eurent désigné pour assignation.

Il a affiché un dossier de 0-2 en quatre départs avec les Diamondbacks et présenté une fiche de 2-5 en huit départs avec les White Sox de Chicago, avec lesquels il a entamé la saison.

Joueur autonome après la saison en cours, Keuchel a maintenu une moyenne de points mérités de 2,31 en quatre départs pour l’Express de Round Rock, le club-école des Rangers au niveau AAA.

En 11 saisons dans les Ligues majeures, Keuchel affiche un dossier de 101-89 et une moyenne de points mérités de 3,92.

Il a gagné le trophée Cy Young en 2015 avec les Astros de Houston après une saison de 20 victoires et huit revers.

«Ç’a un peu été comme une balade en montagnes russes, ce n’est pas quelque chose que j’avais prévu il y a quelques années», a déclaré Keuchel avant le match de vendredi soir.

«J’ai juste pris un peu de recul et réalisé ce qui a marqué ma carrièrejusqu’à présent. Et c’est simplement d’être moi-même et de ne pas m’inquiéterde quoi que ce soit.»