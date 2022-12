Dak Prescott et Brett Maher aident les Cowboys à venir à bout des Eagles 40-34

Schuyler Dixon, The Associated Press

ARLINGTON, Texas — Dak Prescott a lancé trois passes de touché et pour des gains de 347 verges et les Cowboys de Dallas ont défait les Eagles de Philadelphie 40-34, samedi.

Le quart substitut des Eagles Gardner Minshew a lancé deux passes de touché et il a ajouté un majeur par la course en remplacement de Jalen Hurts, mais sa deuxième interception de la soirée a mis la table pour Brett Maher, qui a réussi le placement qui a donné les devants aux Cowboys.

Minshew a placé les Eagles à seulement 19 verges du potentiel touché de la victoire dans les dernières secondes du match, mais sa passe dans la zone des buts en quatrième essai n’a trouvé aucun receveur.

Les Eagles (13-2), qui détiennent la meilleure fiche de la NFL, ont commis deux revirements dans les cinq dernières minutes de la rencontre et ils ont raté une occasion de s’assurer du premier rang de l’Association Nationale.

«Nous avons raté une occasion, a dit Minshew. Tu ne peux pas commettre quatre revirements. Nous évitons toujours les revirements, c’est ce qui nous a donné autant de succès.»

Les Cowboys (11-4), qui sont les champions en titre de la section Est de la Nationale, ont gardé en vie leurs espoirs de rattraper les Eagles au sommet.

Une victoire des Eagles ou une défaite des Cowboys lors des deux derniers matchs de la saison permettra à la formation de Philadelphie de s’assurer du titre de section.

Les Eagles ont eu plusieurs occasions de le faire pendant la partie, mais ils ont plutôt vu leur séquence de cinq victoires prendre fin. Ils ont également connu un bon début de match quand Josh Sweat a intercepté une passe de Prescott et il l’a ramenée sur une distance de 42 verges pour un touché qui a accentué l’avance des visiteurs à 10-0.

Prescott a été victime de 11 interceptions, un sommet dans la NFL, depuis qu’il est revenu au jeu à la septième semaine d’activités, après une absence de cinq matchs en raison d’un pouce cassé. Il a lancé au moins une interception lors de cinq parties consécutives pour une première fois en carrière.

«J’imagine que j’ai mal jugé la longueur, mais il a réalisé un bel attrapé, a mentionné Prescott à propos de Sweat. Je le pourchassais en me demandant si ça s’était encore produit. Je voulais retourner sur le terrain et remettre l’équipe sur les rails.»

À son premier match avec les Cowboys, T.Y. Hilton a capté une passe de 52 verges en troisième essai pour mettre la table au touché de sept verges de CeeDee Lamb, qui a créé l’égalité 34-34 avec 5:49 à écouler. Il s’agissait de la première réception de Hilton avec sa nouvelle équipe.

«Je suis encore capable de jouer, a assuré Hilton, qui est âgé de 33 ans et qui a passé 10 années avec les Colts d’Indianapolis. Je n’ai pas besoin d’être rapide. Je peux être lent et encore être capable de me libérer. Mais je suis encore rapide.»

Le demi de coin recrue DaRon Bland a volé le ballon au receveur des Eagles Quez Watkins lors de la deuxième interception de Minshew, menant à un placement de 48 verges de Maher pour donner les devants 37-34 aux Cowboys.

À la suite d’un échappé de Miles Sanders lors du premier jeu de la séquence offensive suivante des Eagles, les Cowboys ont dû se contenter d’un autre placement de Maher.

Ayant besoin d’un touché pour l’emporter, les Eagles se sont approchés à la ligne de 19 des Cowboys quand Minshew a rejoint DeVonta Smith pour un gain de 22 verges. Smith a conclu la rencontre avec deux réceptions bonnes pour un majeur.

Prescott a complété 27 de ses 35 passes pour connaître un premier match de plus de 300 verges aériennes cette saison.

«L’adversité, il en mange pour dîner, a indiqué l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, concernant Prescott. Dak est la même personne chaque jour, dans le feu de l’action, à l’entraînement, en classe. Ça en dit beaucoup sur son approche.»

Minshew a vu 24 de ses 40 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 355 verges. Il s’agissait de son premier départ de la campagne.

Hurts s’est blessé à l’épaule droite la semaine dernière, dans un gain des Eagles aux dépens des Bears de Chicago.

Par ailleurs, l’ailier rapproché Dallas Goedert était disponible pour les Eagles. Il avait manqué les cinq derniers matchs en raison d’une blessure à une épaule.

De leur côté, les Cowboys étaient privés du secondeur Leighton Vander Esch, qui s’est blessé au cou la semaine dernière dans une défaite aux mains des Jaguars de Jacksonville.