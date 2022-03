Dadonov marque à son «retour» à Vegas dans une victoire des Golden Knights

The Associated Press

LAS VEGAS — Evgenii Dadonov a récolté un but et deux aides et les Golden Knights de Vegas ont défait les Predators de Nashville 6-1, jeudi.

Après une semaine en montagnes russes lors de laquelle il a été échangé aux Ducks d’Anaheim à la date limite des transactions, avant que la LNH renverse l’échange 48 heures plus tard compte tenu d’une clause de non-mouvement, Dadonov a marqué un sixième filet à ses huit derniers matchs. Il totalise 32 points cette saison.

Mattias Janmark, Nicolas Roy, Jack Eichel, Chandler Stephenson et Alex Pietrangelo ont aussi fait mouche pour les Golden Knights.

Logan Thompson, qui a entamé une cinquième partie consécutive, a stoppé 35 tirs pour la formation du Nevada.

Jonathan Marchessault s’est fait complice de trois buts des Golden Knights.

Filip Forsberg a été l’unique buteur des Predators.

Juuse Saros a réalisé 44 arrêts dans la défaite.