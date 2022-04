Crosby marque le but de la victoire en prolongation et obtient son 1400e point

Dan Scifo, The Associated Press

Dan Scifo, The Associated Press

PITTSBURGH — Sidney Crosby a marqué son deuxième but du match en prolongation pour donner la victoire aux Penguins de Pittsburgh 3-2 sur les Predators de Nashville, dimanche.

Ce but inscrit à 2:21 de la période supplémentaire constitue le 1400e point en carrière de Crosby. Il a surtout permis aux Penguins de mettre fin à une série de quatre défaites.

Le capitaine des Penguins a ajouté une mention d’aide à sa performance offensive. Ses 1400 points en 1100 matchs font de lui le septième joueur le plus rapide de l’histoire de la LNH à atteindre ce plateau.

Pour ajouter aux statistiques, Crosby compte désormais 77 buts vainqueurs, ce qui le place à un but de son coéquipier Evgeni Malkin et de la légende Jaromir Jagr pour le plus grand nombre dans l’uniforme des Penguins.

Dimanche, Crosby a marqué alors qu’il se trouvait tout près du poteau à la droite du gardien David Rittich lorsqu’il a redirigé une passe de Rikard Rakell au fond du filet.

Jason Zucker a aussi marqué pour les Penguins en temps réglementaire alors que Rakell a récolté des mentions d’assistance sur les trois buts des siens. Casey DeSmith a stoppé 33 tirs.

Avec cette victoire, les Penguins ont repris quatre points d’avance sur les Capitals de Washington au troisième rang de la section Métropolitaine.

Matt Duchene et Nick Cousins ont touché la cible pour les Predators, qui ont encaissé une deuxième défaite de suite. Rittich a effectué 27 arrêts.