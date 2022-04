Cristiano Ronaldo s’excuse pour son coup de sang après la défaite contre Everton

The Associated Press

MANCHESTER, Royaume-Uni — Cristiano Ronaldo s’est excusé pour ce qu’il a qualifié de «coup de sang» après la défaite de Manchester United 1-0 aux dépens d’Everton, samedi, en Premier League.

Une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montre Ronaldo en train de taper le cellulaire d’un partisan, avant que l’objet tombe au sol, à sa sortie du terrain du Goodison Park.

«J’aimerais m’excuser pour mon geste d’aujourd’hui et si possible, j’aimerais inviter ce partisan à venir voir un match de Manchester United à Old Trafford», a déclaré CR7 dans une publication sur Instagram.

Ronaldo a ajouté que «ce n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des circonstances aussi difficiles que celles qu’on traverse».

«Toutefois, nous devons toujours être respectueux, patients et démonter l’exemple pour tous les plus jeunes qui aiment « the beautiful game »», a-t-il précisé.

Manchester United investigue l’incident.