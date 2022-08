Coupe Hlinka-Gretzky: le Canada bat la Suède 4-1 et remporte la médaille d’or

RED DEER, Alb. — Le Canada a complété une semaine impeccable en défaisant la Suède par le score de 4-1 en finale de la Coupe Hlinka-Gretzky, samedi à Red Deer, en Alberta.

Ethan Gauthier, avec son sixième de la compétition, a inscrit le filet victorieux en avantage numérique à 14:15 de la première période.

«On comptait sur un groupe incroyable de gars, a déclaré Gauthier. «On est venus pour jouer aujourd’hui, comme ça a été le cas toute la semaine. On avait un seul objectif depuis le début, et c’était de gagner. C’est génial d’avoir réussi.»

Ce but est survenu un peu plus de deux minutes après celui de Hugo Pettersson pour la Suède. C’était alors la première fois que le Canada perdait une avance depuis le début de la compétition.

Tanner Howe, tôt en première période, Calum Ritchie, au deuxième vingt, et Brayden Yager, avec un peu plus de quatre minutes à jouer au troisième engagement, ont marqué les autres buts du Canada, qui a dirigé 36 tirs vers Noah Erliden. À l’autre extrémité, Scott Ratzlaff a réalisé 25 arrêts.

Le Canada et la Suède s’étaient affrontés mercredi pour compléter le volet préliminaire dans le groupe A et le Canada avait mérité un gain de 3-0.

Avec sa victoire lors du match décisif, le Canada a complété la compétition avec cinq gains en autant de rencontres. Pendant ces cinq matchs, les patineurs canadiens ont amassé 34 buts et n’en ont donné que trois.

«Il y a trois semaines, on a formé l’équipe, et j’ai tout de suite senti qu’il s’agissait d’un groupe tissé serré», a affirmé l’entraîneur-chef de la formation canadienne Stéphane Julien, également instructeur du Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. «Ce n’est pas toujours facile de gérer autant de joueurs de talent, mais tout le monde a accepté son rôle, et je suis ravi pour eux.»

Depuis la création de l’événement en 1991, le Canada a obtenu 23 médailles d’or.

Le bronze pour la Finlande

Plus tôt en journée, la Finlande avait mérité la médaille de bronze du tournoi grâce à une victoire de 3-1 contre la Tchéquie.

Arttu Alasiurua a brisé une égalité de 1-1 à 6:31 du deuxième vingt pour lancer la Finlande vers cette troisième place au classement final.

Aron Kiviharju, en première période, et Jesse Kiiskinen, ce dernier dans un filet désert à 19:18 de la troisième période, ont inscrit les deux autres buts de la Finlande.

La réplique de la Tchéquie est venue d’Eduard Sale, pendant la dernière minute de jeu du premier vingt.

En gagnant le duel pour la médaille de bronze, la Finlande a pris sa revanche sur la Tchéquie, qui avait signé une victoire de 4-3, en tirs de barrage, lors du tout premier match du volet préliminaire, dans le groupe B, dimanche dernier.

Ce gain des Tchèques leur avait éventuellement permis de terminer au premier rang du groupe avec huit points, un de plus que la Finlande.