Côté faillit à la tâche en fin de match et les Alouettes s’inclinent à Toronto, 20-19

TORONTO — David Côté a raté une occasion de placement de 21 verges avec 14 secondes à disputer, jeudi, permettant aux Argonauts de Toronto de soutirer un gain de 20 à 19 aux dépens des Alouettes de Montréal.

Côté a manqué la cible à gauche, après des attrapés de 25 et 21 verges d’Eugene Lewis et Hergy Mayama – celui de Lewis sur un troisième essai et 10 verges.

«Une victoire, c’est une victoire, a affirmé le vétéran des Argonauts Brandon Banks. Tu ne peux pas te plaindre d’une victoire ou de la façon dont elles sont obtenues. C’est la Ligue canadienne de football. Nous savons tous que les matchs se décident à la dernière seconde.»

Le revers porte la fiche des Alouettes à 0-2, après la défaite par trois points à Calgary.

Le club va jouer une première fois à domicile jeudi prochain, contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Les attrapés de fin de match ont porté la récolte de verges aériennes de Trevor Harris à 270, une de plus que McLeod Bethel-Thompson.

«J’ai simplement trouvé que c’était le temps, a mentionné l’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, après avoir remplacé Vernon Adams fils par Harris. J’essaie simplement de gagner des matchs de football. C’est tout ce que je veux faire. Nous avons de bons quarts. Je tentais simplement d’utiliser le meilleur quart. Je voulais voir un rythme différent. C’est pour ça que j’ai apporté le changement.»

Lewis a obtenu 127 verges de réceptions, Reggie White 83.

Chez les Argos (1-0), Andrew Harris a récolté 87 verges au sol, tandis que Markeith Ambles et Kurleigh Gittens ont ajouté 67 et 66 verges de réceptions.

«J’ai trouvé que nos trois phases du jeu ont eu leurs moments, a observé l’entraîneur-chef des Argonauts, Ryan Dinwiddie. En attaque, nous avons fait avancer le ballon, mais nous n’avons pas terminé nos séquences avec un touché. J’ai trouvé que nous avions réussi beaucoup de bons jeux, mais nous n’avons pas effectué tous ceux qui étaient simples.»

Les visiteurs croyaient avoir signé une interception dans la sixième minute du match, Mike Jones sautant très haut pour capter le ballon.

L’item a toutefois touché le sol quand Jones est retombé, ont vu les officiels à la reprise.

Toronto s’en est tiré avec un placement de 17 verges de Boris Bede, pour une avance de 3-0.

En fin de premier quart, Montréal a nivelé le score quand Côté a réussi un placement de 43 verges.

Le botté est survenu peu après que Darius Williams ait signé sa première interception dans la LCF, à la mi-terrain. La passe de Bethel-Thompson avait dévié contre la main droite de DaVaris Daniels, ciblé.

Des punitions aux Alouettes ont ensuite effacé un excellent retour de Chandler Worthy et un attrapé de 39 verges d’Eugene Lewis.

Après deux simples des Argonauts, Côté a répliqué avec un placement de 26 verges, donnant une priorité de 6-5 aux Alouettes.

Juste avant la demie, un attrapé de 30 verges d’Ambles a mené Toronto vers un placement de 29 verges de Bede, un ancien du club montréalais.

Alors qu’on pensait que les favoris de la foule allaient rentrer au vestiaire aux commandes 8-6, une interception de Tarvarus McFadden a permis à Bede d’ajouter trois points au tableau, à partir de 38 verges.

Au troisième quart, le vétéran Brandon Banks a capté une passe de touché de 15 verges. Il a longtemps joué avec Hamilton, avant de se joindre aux Argonauts en février.

Vers la fin de l’engagement, Côté a ajouté un autre botté précis, cette fois de 18 verges. Les Alouettes s’approchaient à 18-9.

Côté a encore fait mouche au dernier quart (32 verges), réduisant l’avance torontoise à 19-12.

Dans cette bataille de botteurs, Bede a ensuite raté du côté droit à partir de 45 verges.

Le groupe de Khari Jones n’a pas baissé les bras, traversant 70 verges en sept jeux, dont une course de touché d’une verge de Dominique Davis.

Montréal a voulu créer l’impasse avec un converti de deux points mais le score est resté 20-18, Harris faisant une passe trop profonde pour Jake Wieneke.