Correa signe finalement un contrat avec les Mets de New York

Ronald Blum, The Associated Press

Ronald Blum, The Associated Press

En plein milieu de la nuit, Carlos Correa a changé de camp et signé un contrat de 12 ans et 315 millions $ US avec les Mets de New York.

Sa précédente entente avec les Giants de San Francisco avait été annulée à la suite de ses examens médicaux.

L’entente avec les Mets a été confirmée à l’Associated Press par une personne au fait des négociations qui a requis l’anonymat, puisque Correa doit subir avec succès les examens médicaux de la formation new-yorkaise.

Les détails de l’entente ont d’abord été rapportés par le New York Post.

Arrêt-court étoile, Correa évoluera au troisième-but pour les Mets, qui comptent déjà sur Francisco Lindor.

L’ajout de Correa à la formation porterait la liste de paie des Mets à plus de 385 millions $ pour 2023. Ils devraient donc verser environ 110 millions $ en taxe de luxe, plus du double du record actuel de 44 millions $, établi par les Dodgers de Los Angeles en 2015.

Ces montants pourraient changer si l’argent versé à Correa l’est de façon différée ou si les Mets procèdent à des transactions.

Les Giants ont annulé sans explication une conférence de presse au cours de laquelle Correa devait être présenté aux médias, mardi. Selon deux sources, des questions auraient été soulevées pendant ses examens médicaux.

Le 13 décembre, les Giants avaient consenti 350 millions $ sur 13 ans à Correa, dont le nom a été inscrit sept fois sur la liste des blessés pendant sa carrière de huit saisons.

Les Mets étaient dans la course pour l’obtention de ses services avant qu’il ne s’entende avec les Giants. Leur propriétaire Steve Cohen a indiqué que les négociations ont repris là où elles avaient été rompues.

Le Baseball majeur et l’Association des joueurs ont mis en place une nouvelle fourchette de taxes, surnommée «Taxe Cohen», puisqu’elle le visait explicitement. La fourchette ajoutée commence à 293 millions $ en 2023. Les Mets devront payer un taux de 90%, puisqu’ils verseront cette taxe de luxe pour une deuxième année d’affilée.

Les Mets ont remporté 101 matchs en 2022, mais se sont inclinés devant les Padres de San Diego au premier tour éliminatoire.

Recrue par excellence de l’Américaine en 2015, Correa frappe pour ,279 en carrière avec 155 circuits et 553 points produits. Il a aussi été excellent en séries, frappant 18 circuits en plus de produire 59 points en 79 matchs.

La seule tache à son dossier est sa durabilité: il n’a joué qu’une seule saison de 150 rencontres ou plus.

Correa a été le tout premier choix au total des Astros de Houston en 2012. Il a joué un rôle clé dans leur conquête de la Série mondiale en 2017, un sacre entaché par le scandale des vols de signaux.

___

Les journalistes de l’Associated Press Janie McCauley et Mike Fitzpatrick ont contribué à cet article.