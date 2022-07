Corey Seager remplacera George Springer au match des étoiles

The Associated Press

NEW YORK — L’arrêt-court Corey Seager des Rangers va remplacer le voltigeur George Springer des Blue Jays lors du match des étoiles, mardi.

Springer va céder sa place en raison d’une blessure.

Seager a également été invité au match des étoiles en 2016 et 2017 quand il portait les couleurs des Dodgers de Los Angeles.

Avant le match de jeudi contre Seattle, il affichait une moyenne de ,245, avec 21 circuits et 48 points produits.

Au cours de la saison morte, Seager a signé un contrat de 10 saisons d’une valeur de 325 millions $ US avec les Rangers.

Il touchera un bonus de 100 000 $ en raison de sa participation au match des étoiles.

Springer est ennuyé au coude droit depuis un certain temps. Il a quitté un match le 21 juin contre les White Sox, revenant au jeu le 26 juin, face aux Brewers.

«Les Blue Jays passent en premiers, a dit Springer. C’est quelque chose que je dois gérer depuis un bout de temps.

«Les quatre ou cinq jours de repos de la pause des étoiles, c’est une occasion en or de prendre un répit et de bien me préparer pour le reste de la saison.»