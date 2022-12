Corey Kluber s’est entendu pour un an avec les Red Sox, selon l’AP

Jay Cohen, The Associated Press

Les Red Sox de Boston et le lanceur droitier Corey Kluber se sont entendus sur les termes d’un contrat d’un an d’une valeur de 10 millions $ US, mercredi.

Le pacte est accompagné d’une année d’option, d’une valeur de 11 millions $, ainsi que de plusieurs bonus de performance, selon une source au fait des négociations qui s’est confiée à l’Associated Press. Cette source a demandé de conserver son anonymat, puisque l’officialisation de l’entente devra attendre la fin des évaluations médicales de celui qui a remporté deux fois le trophée Cy-Young dans la Ligue américaine.

Âgé de 36 ans, Kluber en sera à sa troisième équipe de la section Est de l’Américaine en autant d’années. Il a présenté une fiche de 5-3 avec une moyenne de points mérités de 3,83 en 16 départs avec les Yankees de New York en 2021 — saison au cours de laquelle il a réussi un match sans point ni coup sûr dans une victoire de 2-0 contre les Rangers du Texas.

Puis en 2022, Kluber a maintenu un dossier de 10-10 et une moyenne de 4,34 en 31 départs pour les Rays de Tampa Bay.

Les Red Sox ont donc fait l’acquisition de Kluber au lendemain de l’annonce du départ de Nathan Eovaldi, qui a signé un contrat de deux saisons avec les Rangers.

La saison morte n’a pas été facile pour la formation de Boston, qui a aussi perdu les services de l’arrêt-court vedette Xander Bogaerts sur le marché des joueurs autonomes.

Les Red Sox ont terminé derniers de la section Est de l’Américaine cette saison, avec une fiche de 78-84. L’équipe a maintenu une moyenne de points mérités de 4,53, se classant 25e à ce chapitre dans les Majeures.

Kluber se joint donc à une liste de partants potentiels qui inclut aussi Chris Sale, Nick Pivetta, Garrett Whitlock, Brayan Bello, Tanner Houck et James Paxton.

Le droitier a amorcé sa carrière dans le baseball majeur en 2011 avec Cleveland. Il était l’un des meilleurs partants de tout le circuit, jusqu’à ce qu’il soit ralenti par les blessures.

En plus d’être sélectionné trois fois pour participer au match des étoiles, Kluber a remporté le trophée Cy-Young en 2014 et 2017.

Kluber a quitté Cleveland lorsqu’il a été échangé aux Rangers en décembre 2019.