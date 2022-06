Corbin Burnes lance jusqu’en huitième manche et les Brewers ont raison des Blue Jays

Joe Totoraitis, The Associated Press

MILWAUKEE — Corbin Burnes a lancé jusqu’en huitième manche et les Brewers de Milwaukee ont battu les Blue Jays de Toronto 5-4, samedi.

Le lauréat du trophée Cy-Young de la Nationale en 2021 a porté à trois sa séquence de victoires, mais il n’a pas été aussi efficace que lors du gain de lundi, contre les Cardinals de St. Louis.

«Il a repris là où il a laissé la saison dernière, a noté le gérant des Brewers Craig Counsell. Dans les manches médianes, j’ai trouvé qu’il a été excellent.»

À son premier départ en carrière contre les Blue Jays, Burnes (6-4) a alloué un circuit à Matt Chapman et à Bo Bichette ainsi qu’un roulant d’un point à Cavan Biggio.

Burnes a passé neuf adversaires dans la mitaine et il a donné deux buts sur balles. Il a remis une avance de 5-3 en huitième manche dans les mains de Devin Williams, qui a mis fin à la menace en retirant Alejandro Kirk sur des prises.

«Ces deux lancers mous se sont transformés en circuits, mais outre ça, c’était assez bien, a conclu Burnes. Je peux vraiment améliorer ma balle rapide coupée. C’était tous azimuts. J’ai été un peu paresseux avec.»

Chapman a cogné un double après deux retraits et il est venu marquer à la suite d’un coup sûr de Lourdes Gurriel fils aux dépens de Josh Hader, mais le stoppeur des Brewers s’est sorti d’impasse en retirant Gabriel Moreno pour enregistrer un 22e sauvetage cette saison.

Cinq jours plus tôt, Burnes avait limité les Cardinals à deux coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches au monticule.

Les Brewers se sont rapidement donné une avance de 5-0. Mike Brosseau a frappé un circuit en troisième manche qui a chassé le partant des Blue Jays, Yusei Kikuchi (2-4).

Andrew McCutchen a cogné sa sixième longue balle de la saison, une claque de deux points en deuxième manche. Willy Adames a produit un point avant le circuit de McCutchen.

Tyrone Taylor a produit le premier point des Brewers, dès la manche initiale.

Kikuchi a permis cinq points, dont deux mérités, six coups sûrs et un but sur balles. Il a effectué un mauvais lancer et il a atteint un frappeur pour glisser à 1-3 à ses sept derniers départs.

«Il doit continuer de travailler, a admis le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Encore, je ne veux pas être ici et lui donner des excuses. Il n’a pas bien lancé. Il nous a mis en mauvaise posture aujourd’hui.»

La relève des Blue Jays a muselé l’attaque des Brewers pour le reste du match. Trent Thornton s’est amené en relève à Kikuchi et il s’est occupé des troisième et quatrième manches. Max Castillo a ensuite blanchi ses adversaires pendant quatre manches.

Kirk était de retour dans la formation des Blue Jays, mais comme frappeur désigné. Vendredi soir, dans une victoire de 9-4, il avait été atteint à la main lors de l’élan arrière de Jonathan Davis, en septième manche.