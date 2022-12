Contrairement à ce qu’avance le CH, Price est au fait de la tragédie de Polytechnique

MONTRÉAL — Le gardien de but étoile Carey Price a affirmé mardi matin qu’il était au fait de la tragédie de Polytechnique, contrairement à ce qu’a avancé la veille l’organisation du Canadien de Montréal.

«Mon coeur et mes prières vont aux familles des victimes de la tuerie de l’École Polytechnique en 1989, aujourd’hui. Je crois que les gens de Montréal connaissent mon coeur et ma personnalité et savent que je n’aurais jamais intentionnellement voulu blesser ceux qui ont été affectés par la violence par arme à feu», a-t-il écrit dans une publication sur Instagram mardi matin.

«Contrairement à ce qui a été avancé dans une déclaration précédente, j’étais au fait de la tragédie. Je fais partie de la communauté de Montréal depuis 15 ans et je suis conscient du poids que la journée du 6 décembre représente pour la communauté montréalaise», a-t-il ajouté, en référence au communiqué du Tricolore émis la veille.

Le Canadien avait tenu à faire le point sur la situation, par la voie d’un communiqué, lundi soir, peu avant sa rencontre face aux Canucks à Vancouver.

«Comme mentionné précédemment, Carey n’était pas au fait de la récente campagne marketing du CCFR ni du synchronisme non intentionnel de sa déclaration. Les Canadiens de Montréal souhaitent transmettre leurs plus sincères excuses à tous ceux offensés ou bouleversés par le discours engendré à ce sujet dernièrement», pouvait-on lire dans la déclaration du Tricolore.

Du même souffle, l’équipe avait annoncé avoir fait un don à la campagne Semaine de la rose blanche afin d’envoyer 14 jeunes filles venant de milieux défavorisés au camp d’été scientifique de Polytechnique Montréal.

Le Tricolore n’a toujours pas réagi à la plus récente sortie de Price.

La controverse avait éclaté à la suite d’une publication du gardien militant contre le projet de loi C-21.

«Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste. Je soutiens la CCDAF (Coalition canadienne pour les droits des armes à feu) pour garder mes outils de chasse», a publié le gardien de but dans les médias sociaux, samedi, avec une photo de lui tenant un fusil.

Lundi soir, le gardien a confirmé sur Twitter que malgré la nuance apportée par le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, il continuait à se «tenir debout aux côtés de (ses) collègues chasseurs et tireurs sportifs qui ont acquis légalement leur propriété et l’utilisent en toute sécurité».

«Mes opinions sont les miennes et j’y tiens, a-t-il écrit. La seule raison pour laquelle je soulève cette question maintenant, c’est parce que c’est d’actualité présentement et non par manque de respect envers qui que ce soit.»

Price faisait ainsi référence au moment choisi pour faire sa sortie publique, qui est survenue peu de temps avant la commémoration de la tuerie de Polytechnique, le 6 décembre 1989.