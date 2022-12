Connor récolte deux points et les Jets défont facilement les Canucks 5-1

VANCOUVER, Wash. — Kyle Connor a prolongé sa série de matchs avec un point en récoltant un but et une aide et a aidé les Jets de Winnipeg à défaire les Canucks de Vancouver 5-1, samedi.

Sam Gagner a également été l’auteur d’un but et d’une aide pour les Jets (20-9-1), tandis que Kyle Capobianco, Neal Pionk et Axel Jonsson-Fjallby ont tous touché la cible. Pierre-Luc Dubois s’est fait complice de trois buts.

Bo Horvat a répliqué pour les Canucks avec un but en avantage numérique au milieu de la troisième période.

Le gardien des Jets Connor Hellebuyck a réalisé 22 arrêts et a porté sa fiche à 16-7-1 cette saison.

Spencer Martin a bloqué 22 des 27 tirs en direction de la cage des Canucks (13-14-3), qui n’ont pas encore franchi la barre des ,500 lors de la saison 2022-23.

Les deux équipes étaient privées de rouages clés. Les attaquants des Canucks Elias Pettersson et Brock Boeser ont été mis sur la touche en raison d’une maladie qui n’est pas liée à la COVID-19. De leur côté, les Jets seront privés de l’ailier droit Blake Wheeler (bas du corps) et du défenseur Nate Schmidt (haut du corps) jusqu’à la nouvelle année.