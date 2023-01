Connor inscrit un but historique et joue aux héros contre le Lightning

WINNIPEG — Un but historique de Kyle Connor en supériorité numérique à 5:38 de la troisième période a mené les Jets de Winnipeg à un gain de 4-2 aux dépens du Lightning de Tampa Bay, vendredi.

Morgan Barron a confirmé la quatrième victoire consécutive des Jets avec un but en infériorité numérique dans un filet désert avec 1:26 à faire.

Connor a inscrit son 41e but gagnant, dépassant Ilya Kovalchuk pour le plus grand nombre de buts victorieux dans l’histoire des Jets et des Thrashers d’Atlanta.

Connor a également obtenu une aide et Pierre-Luc Dubois a marqué deux fois pour les Jets (25-13-1). Josh Morrissey a ajouté trois aides et Mark Scheifele deux.

Dans la victoire, Connor Hellebuyck a arrêté 26 tirs.

Anthony Cirelli, avec un but et une aide, et Nikita Kucherov ont touché la cible pour le Lightning (24-13-1), qui a terminé une série de trois matchs sur la route avec un dossier de 1-2-0. Le Lightning a une fiche de 9-9 sur la route.

Après avoir manqué deux matchs consécutifs en raison d’une maladie, Andrei Vasilevsky a arrêté 16 des 19 tirs auxquels il a fait face pour le Lightning.