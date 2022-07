Circuit LIV de golf: Branden Grace s’impose par deux coups près de Portland

Anne M. Peterson, The Associated Press

NORTH PLAINS, Ore. — Branden Grace a gagné le premier tournoi de LIV Golf en sol américain, samedi.

L’événement a attiré les critiques en raison du financement de cette ligue par l’Arabie saoudite.

Grace a joué 65 pour terminer à moins 13, au Pumpkin Ridge Golf Club.

Le Sud-Africain de 34 ans a remporté quatre millions $.

Ayant comme tête d’affiche Greg Norman et financée par le fonds souverain saoudien, LIV Golf a l’intention de défier le PGA Tour.

Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson et d’autres ont quitté le navire de la PGA, attirés par de larges bourses et un horaire plus léger.

Grace a battu le Mexicain Carlos Ortiz (69) par deux coups.

Le groupe de 48 golfeurs en lice en Oregon se divisait une bourse totale de 20 M $.

Charl Schwartzel a remporté l’événement inaugural de LIV non loin de Londres, empochant 4,75 M $.

La PGA a suspendu tous les membres actifs qui ont participé aux événements LIV.

LIV Golf a fait l’objet de critiques depuis sa création, bien avant son arrivée à North Plains, à 30 km de Portland.

Le maire de North Plains et 10 autres maires des communautés voisines ont écrit au propriétaire du terrain basé au Texas.

Ils ont fait valoir que l’événement ne correspond pas à leurs valeurs vu le portrait des droits humains en Arabie saoudite, y compris le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Des familles dont les proches ont été tués dans l’attaque terroriste du 11 septembre sont venues protester.

Ce jour-là en 2001, 15 des 19 pirates de l’air étaient citoyens saoudiens.

Le groupe prévoit une manifestation élargie lors du prochain tournoi de LIV Golf au New Jersey, à la fin du mois.