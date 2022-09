Christian Mbilli sert une correction à DeAndre Ware, Simon Kean gagne sans boxer

MONTRÉAL — Le Montréalais d’adoption Christian Mbilli a signé une convaincante victoire par mise hors de combat technique au deuxième round aux dépens de l’Américain DeAndre Ware en finale du premier gala de boxe de la saison d’Eye of The Tiger Management, vendredi soir au Cabaret du Casino de Montréal.

L’arbitre Alain Villeneuve a mis fin au combat alors qu’il restait 40 secondes au deuxième assaut d’un duel prévu pour 10 rounds, après que Mbilli (22-0, 20 KO) eut expédié Ware (15-4-2) au tapis pour la troisième fois de l’affrontement, et pour la deuxième fois au deuxième round.

Avec cette spectaculaire victoire, Mbilli a défendu avec succès son titre WBC Continental des Amériques et il a remporté la ceinture de la WBA International des poids moyens.

Cette victoire de Mbilli est aussi venue mettre un petit baume sur une soirée qui a été entachée par l’abandon complètement inattendu du Français Newfel Ouatah, qui devait affronter le Trifluvien Simon Kean dans un duel de 10 rounds chez les poids lourds, en prélude au combat principal.

Kean a été crédité d’une 22e victoire en 23 combats lorsque son adversaire a tout simplement refusé de se battre alors qu’il se trouvait déjà dans le ring!

Après le son de cloche signifiant le début du combat, Ouatah (18-5) a posé le genou droit au sol et levé le bras droit en l’air, au moment où Kean s’était avancé dans le centre du ring.

Visiblement étonné par ce qu’il voyait, Kean a tout de même servi un jab de la gauche au Français, qui a perdu légèrement l’équilibre.

L’arbitre Martin Forest a sommé Kean à retourner dans son coin et s’est ensuite agenouillé devant Ouatah pour discuter avec lui. Quelques secondes plus tard, l’arbitre a agité les deux bras en l’air pour signifier que le combat était terminé, le tout sous les huées de la foule.

Ouatah s’est ensuite levé, s’est dirigé vers le Québécois et a doucement posé ses gants sur ceux de Kean et a semblé lui dire quelques mots. Il est ensuite retourné vers son coin, où l’a rejoint Camille Estephan, le grand patron de Eye of the Tiger Management, pour essayer de comprendre ce qui se passait.

Avant de quitter le ring, Kean s’est adressé aux spectateurs, se disant désolé de ce qui venait d’arriver.

«J’ai fait mon travail. La personne a refusé le combat. Vraiment, je suis désolé pour vous. Merci les fans de me supporter. Sincèrement, je ne savais pas comment réagir. (…). Moi, je ne ferais jamais ça, une affaire comme ça. C’est impensable.»

Spencer expéditive

Après quatre combats qui sont allés à la limite, Mary Spencer (7-0-0 5 KO) a changé la tendance et de manière pour le moins spectaculaire avec une victoire par mise hors de combat technique dès le premier round contre la Mexicaine Cynthia Lozano.

Dès le premier son de la cloche, Spencer s’est ruée sur Lozano (9-2-0) et celle-ci a visité le plancher dès la 41e seconde de ce combat prévu pour 10 rounds.

Après le compte de huit obligatoire, Spencer a continué de servir des coups de matraque à la Mexicaine, et l’arbitre Albert Padulo est intervenu pour mettre fin au duel après seulement 63 secondes d’action inégale.

Lozano est la même pugiliste qui avait perdu par mise hors de combat au septième round aux mains de Marie-Ève Dicaire le 17 décembre dernier au Centre Bell.

Spencer, une Ontarienne de 37 ans maintenant résidante de Montréal, a inscrit un cinquième gain avant la limite. Et en chaque occasion, le duel ne s’est pas rendu au deuxième assaut.

Cette victoire a permis à Spencer de mettre la main sur les titres vacants de la WBA International et du WBC Silver des poids super mi-moyens.

Balayage québécois en préliminaires

Le volet préliminaire a permis à quatre boxeurs québécois d’améliorer leur fiche. Toutefois, s’ils visaient des mises hors de combat, ils auront été déçus.

Dans le tout premier duel de la soirée, un duel de quatre rounds chez les mi-moyens, le Montréalais Christopher Guerrero a signé une quatrième victoire en autant de sorties, l’emportant par décision unanime des juges face au Mexicain Jose Avila Ibarra (2-2).

Chez les poids légers, Luis Santana (7-0), un autre Montréalais, a lui aussi mérité une victoire par décision unanime des juges contre l’Argentin Cristian Rodrigo Gonzalez (11-15-1) aux termes d’un combat de six rounds.

Dans le premier de deux duels de boxe féminine de la soirée, la Québécoise Leila Beaudoin, chez les super-plumes, a récolté une septième victoire en autant de combats, par décision unanime aux termes d’un autre combat de six rounds contre la Mexicaine Karla Ramos Zamora (9-9).

Pour ce faire, elle a dû surmonter un creux de vague en milieu de combat.

Dans un autre duel chez les poids plumes, le Montréalais Avery Martin-Duval (8-0-1) a également dû travailler d’arrache-pied pour mériter une victoire par décision unanime contre l’Argentin Matias Ezequiel Guenemil (9-3-1) dans un affrontement de six rounds.