Charles Savoie dénoue l’impasse et permet aux Remparts de l’emporter 4-2

VAL-D’OR, Qc — Charles Savoie a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Remparts de Québec ont défait les Foreurs de Val-d’Or 4-2, vendredi soir.

Alors que les Remparts bourdonnaient dans le territoire ennemi, Elliot Lavoie a décoché un tir d’un angle restreint qui a surpris le gardien Adam Rouleau. La rondelle est toutefois restée sur la ligne rouge et Savoie l’a poussée dans le filet.

Il s’agissait du sixième filet de la campagne de Savoie, qui a du même coup privé Lavoie d’un premier but dans la LHJMQ depuis le 13 février 2020.

Zachary Bolduc a touché la cible à deux occasions et James Malatesta a complété le pointage dans un filet désert pour les Remparts, qui ont obtenu une troisième victoire de suite.

William Rousseau a cédé deux fois en 28 lancers devant la cage des hommes de Patrick Roy.

Alexandre Doucet a inscrit son 23e but de la campagne pour accentuer son avance au sommet de la LHJMQ à ce chapitre. Louis Robin a fait mouche à une reprise pour les Foreurs, qui avaient remporté leurs quatre dernières sorties.

Rouleau a tout de même connu un bon match, bloquant 34 rondelles dans une cause perdante.

Mooseheads 4 – Saguenéens 3 (Prol.)

Stéphane Huard fils a joué les héros en prolongation et les Mooseheads de Halifax sont venus de l’arrière pour l’emporter 4-3 contre les Saguenéens de Chicoutimi.

Voltigeurs 6 – Armada 2

Mikael Diotte, Sam Olivier, Lukas Landry et Loic Goyette ont tous amassé un but et une mention d’aide pour permettre aux Voltigeurs de Drummondville de triompher 6-2 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Eagles 4 – Wildcats 2

Ivan Ivan a obtenu trois mentions d’assistance et les Eagles du Cap-Breton ont battu les Wildcats de Moncton 4-2.

Tigres 4 – Islanders 1

Justin Gendron a amassé deux buts et une aide pour guider les Tigres de Victoriaville vers une victoire de 4-1 aux dépens des Islanders de Charlottetown.

Sea Dogs 2 – Cataractes 6

Six joueurs différents ont fait mouche pour les Cataractes de Shawinigan, qui ont facilement défait les Sea Dogs de Saint-Jean 6-2.

Océanic 1 – Olympiques 5

Cole Cormier et Zachary Dean ont tous deux récolté trois points et les Olympiques de Gatineau ont dominé l’Océanic de Rimouski 5-1.