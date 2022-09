Charles Leblanc permet aux Marlins de diviser un programme double face aux Rangers

The Associated Press

MIAMI — Le Québécois Charles Leblanc a produit deux points à l’aide de deux doubles lors d’une explosion de huit points en cinquième manche contre son ancienne organisation, et les Marlins de Miami ont divisé les honneurs d’un programme double face aux Rangers du Texas lundi grâce à une victoire de 10-6 dans le deuxième match.

Les Rangers avaient gagné le premier affrontement 3-2 après que Mark Mathias eut soutiré un but sur balles avec les coussins tous occupés, brisant ainsi l’égalité en huitième manche.

Les Marlins tiraient de l’arrière 3-1 dans le deuxième match avant d’exploser. Le double de Leblanc contre le releveur A.J. Alexy (1-1) a d’abord permis aux Marlins de s’approcher à un point, avant un simple bon pour deux points par Jon Berti.

Brian Anderson a suivi avec un simple productif et Garrett Cooper a enchaîné avec un double bon pour deux points. Nick Fortes a ajouté un simple bon pour un point et Leblanc a couronné la pétarade avec son deuxième double du match, et son septième de la saison.

Réclamé au ballottage des Rangers l’hiver dernier, Leblanc est devenu le sixième joueur des Marlins à frapper au moins deux coups sûrs de plus d’un but lors de la même manche.

«J’ai beaucoup de bonnes relations là-bas, mais c’est toujours bon de revenir et d’affronter ces gars-là», a déclaré Leblanc, qui a passé six ans dans l’organisation des Rangers.

«Ç’a été une expérience vraiment cool. J’avais hâte (de la vivre) et je suis content d’avoir assez bien performé», a ajouté le Lavallois de 26 ans.

Blanchi en trois visites au marbre lors du premier match, le joueur recrue des Marlins présente une moyenne au bâton de ,288, une moyenne de présence sur les buts de ,327 et une moyenne de puissance de ,442, en 32 rencontres.

Dans la défaite, Marcus Semien a claqué son 22e circuit et ajouté un triple et un simple. Corey Seager a également frappé un circuit, son 30e, pour les Rangers.