Chapman en vedette pour les Blue Jays, qui l’emportent 5-3 devant les Tigers

TORONTO — Matt Chapman a produit trois points avec deux circuits, jeudi, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 5-3 devant les Tigers de Detroit.

Chapman a brisé l’égalité de 1-1 avec un circuit de deux points en quatrième, à la suite d’un simple de Lourdes Gurriel.

Deux manches plus tard, Chapman a ajouté un 18e circuit cette saison, une claque en solo.

«Si je continue à faire des contacts constants et à trouver le gros bout du baril, je sais que la puissance sera présente, a indiqué Chapman. C’est quelque chose que je veux voir arriver naturellement plutôt que d’aller au marbre et d’avoir l’impression que je dois frapper la balle d’aplomb et d’essayer de trop en faire alors que je devrais laisser le jeu venir à moi.»

Willi Castro a donné l’avance 1-0 aux Tigers avec une longue balle en deuxième.

En troisième, Alejandro Kirk a nivelé le score avec un simple au champ centre, malgré qu’il ait fracassé son bâton.

Il a poussé à la plaque George Springer, qui était sur les buts en vertu d’une erreur de Javier Baez, à l’arrêt-court.

Danny Jansen a ajouté un ballon sacrifice pour les Blue Jays, qui ont une fiche de 5-1 depuis la pause du match des étoiles.

Yusei Kikuchi (4-5) revenait au jeu après une absence liée à des douleurs au cou.

Il a été très solide en cinq manches, n’allouant qu’un point et deux coups sûrs. Le Japonais a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Après avoir terminé la cinquième manche avec deux retraits au bâton consécutifs, Kikuchi a demandé au gérant par intérim, John Schneider, de rester dans le match.

«Il est venu me voir et il m’a dit qu’il était encore affamé, ce qui est extraordinaire, a mentionné Schneider. Je lui ai dit qu’il avait fait de l’excellent travail et qu’il devait utiliser ce match comme tremplin. Nous aurons besoin de ce genre de départs de sa part pour nous rendre là où nous voulons nous trouver.»

Il s’agissait de la première victoire du Japonais depuis le 30 juin, quand les Blue Jays ont vaincu les Rays de Tampa Bay 4-1.

«J’ai dit à Schneider que j’étais affamé et que je voulais continuer, a exprimé Kikuchi. Je comprenais toutefois que mon nombre de lancers était surveillé après une longue absence. Dans l’ensemble, j’ai hâte à ma prochaine étape.»

«Nous avons tous soutenu Kikuchi cette saison et nous sommes avec lui, a ajouté Chapman. Je pense que pour lui, de s’être retiré un peu, d’avoir pu se regrouper, d’être revenu au jeu et d’avoir connu un bon départ de la sorte, ça peut donner le ton à une bonne fin de saison dans son cas.»

Jonathan Schoop a aussi cogné un circuit pour les Tigers, qui ont été limités à quatre coups sûrs.

Les visiteurs ont menacé en huitième contre Yimi Garcia, qui a rempli les buts. Il a par contre été victime d’un mauvais jeu en défense.

Victor Reyes a amorcé la manche avec un double.

Robbie Grossman a enchaîné avec un ballon que Gurriel aurait sans doute capté, au champ gauche, si l’arrêt-court Bo Bichette n’était pas entré en collision avec lui. Bichette a été secoué sur la séquence.

Baez a obtenu quatre balles, ce qui remplissait les buts. Miguel Cabrera a été retiré sur un ballon au champ droit, puis Eric Haase y est allé d’un ballon sacrifice.

Garcia a ensuite cédé sa place à Jordan Romano. Ce dernier a sorti les Jays d’embarras en un tir, retirant Jeimer Candelario sur un roulant au deuxième coussin.

Romano a aussi réglé la neuvième, obtenant un 22e sauvetage. Il se trouve au quatrième rang des ligues majeures à ce chapitre.

Tyler Alexander (2-4) a permis trois points et cinq coups sûrs en quatre manches.

Les lanceurs partants vendredi seront Bryan Garcia et Alek Manoah.