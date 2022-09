Chapman de retour au jeu pour les Yankees après un mois d’absence

Steve Megargee, The Associated Press

MILWAUKEE — Garrett Mitchell a produit un point grâce à un simple en neuvième manche et les Brewers du Milwaukee ont comblé un déficit de cinq points pour défaire les Yankees de New York 7-6, vendredi.

Aaron Judge a cogné deux sûrs et a croisé le marbre à deux reprises, mais n’a pas frappé de longue balle. Il n’a pas été en mesure d’accentuer sa marque de 57 circuits cette saison et est demeuré à quatre réussites du record de l’Américaine, établit par Roger Maris des Yankees, en 1961.

Après avoir concédé une avance de 5-0 aux Yankees après deux manches, les Brewers ont pris les devants 6-5 en huitième. Le circuit de Josh Donaldson aux dépens de Taylor Rogers (4-7) a égalé le score en neuvième avant que les Brewers répliquent à leur tour au bâton.

Les Brewers ont signé leur plus grande remontée de la campagne.

Aaron Boone, le gérant des Yankees, a été expulsé de la rencontre en neuvième.

Hunter Renfroe a entamé la neuvième avec un double contre Clay Holmes (6-4) et s’est rendu au troisième coussin quand Kolten Wong a frappé un roulant. Andrew McCutchen a ensuite obtenu un but sur balles et Victor Caratini a rempli les sentiers. Mitchell s’est présenté à la plaque avec deux retraits au compteur. Il a frappé un simple dans le champ centre et a mis fin au duel de quatre heures et dix minutes.

Chapman de retour en uniforme

Le nom du releveur Aroldis Chapman des Yankees a activé après avoir raté près d’un mois d’activités en raison d’une infection à une jambe suivant un tatouage.

Les meneurs de la section Est de la Ligue américaine ont activé le nom de Chapman avant le duel de vendredi contre les Brewers, mais in’la toutefois pas participé à la rencontre.

Âgé de 34 ans, Chapman a un dossier de 2-3 et une moyenne de points mérités de 4,70 en 36 matchs cette saison. Il a également obtenu neuf sauvetages.

Le joueur ayant participé à sept matchs des étoiles a été remplacé à titre de dernier releveur après avoir raté six semaines d’action en raison d’une inflammation de son tendon d’Achille gauche.

Chapman n’a pas lancé pour les Yankees depuis le 19 août. Il a effectué deux sorties d’une manche chacune pour les Patriots de Somerset, club-école des Yankees du niveau AA, lundi et mercredi.

«J’ai trouvé qu’il avait l’air vraiment bien lors de son match de rééducation l’autre jour», a noté Boone.