Caufield et Suzuki se partagent la coupe Molson pour le mois de mars

MONTRÉAL — Les attaquants Cole Caufield et Nick Suzuki sont les lauréats de la coupe Molson remis aux meilleurs joueurs du Canadien de Montréal pour le mois de mars.

Caufield et Suzuki ont mené l’équipe avec sept buts, huit points en avantage numérique et 44 tirs en 15 matchs en mars. Ils ont devancé leur coéquipier Jake Allen au scrutin.

«On va juste le couper en deux, je ne sais pas», a déclaré Suzuki à la blague en visioconférence mardi matin, au sujet de l’identité du joueur qui conservera le trophée.

Caufield, qui avait également remporté l’honneur en février, a été nommé la première étoile en une occasion (le 13 mars à Philadelphie), deuxième étoile en deux reprises (le 15 mars contre l’Arizona et le 17 mars contre Dallas) et troisième étoile en une occasion (le 5 mars à Edmonton).

En plus de ses sept buts, l’ailier de 21 ans a terminé au deuxième rang avec huit aides et 15 points. Il a notamment connu deux séquences de quatre matchs avec au moins un point et une séquence de trois matchs avec au moins un point.

De son côté, Suzuki a été nommé la première étoile en une occasion (le 5 mars à Edmonton), deuxième étoile en une occasion (le 26 mars contre Toronto) et troisième étoile en deux reprises (le 3 mars à Calgary, le 13 mars à Philadelphie et le 17 mars contre Dallas).

Le joueur de centre de 22 ans a quant à lui mené l’équipe avec dix aides et 17 points. Il a connu une séquence de trois matchs avec au moins un point (1er au 3 mars), durant laquelle il a amassé deux buts et cinq aides. Il avait remporté l’honneur en novembre.

Une présentation honorant les lauréats de la coupe Molson pour le mois de mars aura lieu avant le match de ce soir, contre les Sénateurs d’Ottawa, au Centre Bell.

Le Canadien présente une fiche de 2-0 jusqu’ici cette saison contre la formation ottavienne.

Price de nouveau à l’entraînement

Par ailleurs, une vingtaine de joueurs ont pris part à l’entraînement optionnel du Canadien, mardi matin, au Complexe sportif Bell de Brossard, dont le gardien étoile Carey Price.

Après avoir participé à quelques entraînements avec le reste du groupe en mars, Price avait dû mettre sa rééducation sur pause en raison d’un virus non lié à la COVID-19. Il avait repris l’entraînement en solitaire la semaine dernière, pendant que le Canadien jouait à l’étranger.

Le gardien de 34 ans n’a toujours pas joué cette saison. Il a été opéré à un genou, le 23 juillet dernier, puis s’est retrouvé à l’écart pendant 30 jours cet automne afin de régler un problème d’abus de substance grâce au programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs de la LNH.

Son programme de remise en forme a ensuite déraillé en raison de la COVID-19, puis récemment d’un autre virus.

Puisque Price et Samuel Montembeault ont fait du temps supplémentaire à l’entraînement mardi, Jack Allen devrait être le gardien partant face aux Sénateurs. Il faudra donc encore patienter avant de revoir Price devant la cage du Tricolore.

St-Louis a du même souffle indiqué que l’attaquant Brendan Gallagher effectuera son retour au jeu, à la place de Tyler Pitlick. Le pugnace attaquant n’avait pas disputé de rencontre depuis le 17 mars, contre les Stars de Dallas. ‘Gally’ a marqué cinq buts et amassé neuf mentions d’aide en 43 matchs jusqu’ici cette saison.

Il n’y aura pas de changement en défensive, a précisé St-Louis. La recrue Jordan Harris disputera donc un deuxième match d’affilée avec le grand club.