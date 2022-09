Carlos Takam force Arslanbek Makhmudov à boxer jusqu’à la limite

MONTRÉAL — Arslanbek Makhmudov a eu chaud, mais il en a fait suffisamment pour venir à bout de Carlos Takam au Cabaret du Casino de Montréal, vendredi.

Makhmudov (15-0, 14 K.-O.) a dû puiser au fond de ses ressources pour inscrire une victoire par décision unanime — une première pour lui — contre Takam (39-7-1, 28 K.-O.), qui s’est avéré tout ce qu’Eye of the Tiger management avait promis qu’il allait être.

«Il m’a surpris», a avoué le Montréalais d’origine russe, qui conserve ainsi ses titres de la North American Boxing Association et de la North American Boxing Federation des poids lourds, en plus de mettre la main sur la très recherchée ceinture Silver du World Boxing Council (WBC).

«Je ne pensais pas qu’il allait être en si bonne forme: j’ai vu ses derniers combats et il se fatiguait. C’est pourquoi je n’étais pas pressé de finir le combat. Je n’étais pas nerveux. Je me suis dit: ‘On fait 10 rounds? OK, on fait 10 rounds!’», a ajouté celui qui n’avait jamais franchi le septième auparavant.

Makhmudov, aspirant no 5 au WBC et no 6 de la World Boxing Association (WBA), avait pourtant amorcé le duel sur les chapeaux de roue: le premier coup du combat, un crochet de droite, a envoyé le Camerounais au plancher pour un compte de huit. Takam a toutefois survécu à la tempête, réussissant même à placer deux droites au visage du Montréalais, mais sans conséquence.

«Avec une chute rapide au premier round, il est devenu anxieux et voulait terminer le travail comme il le fait à l’habitude, a indiqué son entraîneur, Marc Ramsay. Non seulement il ne l’a pas fait, mais il s’est retrouvé dans une zone où il n’est pas habitué de se retrouver. Les rounds cinq à dix, c’est tout nouveau pour lui.»

Takam a ensuite pris confiance au fur et à mesure que le combat avançait, connaissant d’excellent troisième, sixième et dixième rounds.

Takam a notamment touché Makhmudov avec plusieurs coups en puissance au troisième, autant de la droite que de la gauche, à la tête comme au corps. Le Russe a encaissé, mais, assurément, Ramsay voudra retravailler sa défense: Makhmudov a été trop statique dans ce combat, une lacune à corriger.

«J’aurais aimé qu’il bouge davantage sur la gauche de Takam, afin d’éviter ses grosses droites», a admis Ramsay.

Takam a poursuivi au quatrième, mais cette fois, il a lancé ses coups en combinaisons et Makhmudov a semblé embêté par la pugnacité de son adversaire. Souvent, le Russe a paru déséquilibré au moment de lancer ses attaques.

Makhmudov a repris du poil de la bête au cinquième, accueillant Takam d’un solide crochet de gauche dès le début de l’engagement, un coup qu’il a pu répéter en quelques occasions dans les trois minutes suivantes. Makhmudov a davantage contrôlé ce round et surtout, s’est fait toucher moins souvent.

Takam gagnait largement le septième round grâce à une attaque soutenue en combinaisons, mais Makhmudov s’en tire tout de même avec un compte de 10-8. Quand le Camerounais a complètement raté un large crochet de gauche pour se retrouver en déséquilibre dans les câbles, Makhmudov l’a envoyé au tapis d’un puissant crochet de la droite. La cloche a retenti après le compte de Michael Griffin.

Après un huitième plus tranquille, les deux pugilistes ont échangé les coups en puissance dans un neuvième round très difficile à départager: Makhmudov a contrôlé la première moitié, mais Takam la deuxième. Ils ont remis ça au dixième, pour terminer sous les acclamations de la foule.

Pour le clan Makhmudov, ce combat aura permis d’identifier les points à travailler. De toute évidence, il y en a quelques-uns.

«Il y a quand même de bonnes choses à tirer de ce combat, a souligné Ramsay. De faire 10 rounds en gymnase, c’est une chose, mais de le faire en situation de combat, c’en est une autre. »