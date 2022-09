Carlos Alcaraz expédie l’Espagne en quarts de finale de la Coupe Davis

Daniella Matar, The Associated Press

Daniella Matar, The Associated Press

MONTRÉAL — Carlos Alcaraz s’offre autant de moments de réjouissance qu’il en procure à son pays.

Sept jours après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem, le no 1 mondial a défait Kwon Soon-woo en sets consécutifs pour assurer l’Espagne de la victoire contre la Corée du Sud, la propulser en tête du groupe B et l’expédier en quarts de finale de la Coupe Davis.

En raison de ce résultat, le Canada termine au deuxième rang du groupe B et se mesura à l’Allemagne en novembre.

Alcaraz, champion des Internationaux des États-Unis en titre, a fermé les poings et émis un cri de joie après que Kwon eut frappé son coup droit à l’extérieur du terrain, confirmant la victoire de 6-4, 7-6 (1) du tennisman âgé de seulement 19 ans devant une foule déjà conquise à Valence, dimanche.

Il s’agissait de la première victoire d’Alcaraz depuis celle enregistrée contre Casper Ruud en finale à Flushing Meadows, dimanche dernier. Il était alors devenu le plus jeune tennisman à trôner au sommet du classement de l’ATP depuis le début des registres en 1973.

Alcaraz s’était absenté de la victoire à sens unique de 3-0 de l’Espagne contre la Serbie en lever de rideau de la compétition mercredi, et il s’était incliné devant le Québécois Félix Auger-Aliassime dans un revers de 2-1 contre le Canada vendredi.

Roberto Bautista Agut avait donné le ton à la journée pour l’Espagne en disposant de Hong Seong-chan 6-1, 6-3. Marcel Granollers et Pedro Martinez devaient ensuite affronter Nam Ji-sung et Song Min-kyu en double.

La victoire d’Alcaraz a propulsé l’Espagne en quarts de finale en novembre. Elle affrontera la Croatie, qui a terminé au deuxième rang du groupe A.

Ses compatriotes et lui seront de nouveau en terrain favorable, puisque les quarts de finale se dérouleront tous dans le sud du pays, à Malaga.

Trois autres villes — Bologne en Italie, Hambourg, en Allemagne et Glasgow, en Écosse — ont accueilli les matchs de la phase de groupes de la Coupe Davis.

L’Italie demeure au sommet

L’Italie était déjà assurée d’une place en quarts de finale, mais elle s’est assurée de terminer au sommet du groupe A avec une victoire de 2-1 aux dépens de la Suède.

L’Italie croisera le fer avec les États-Unis au prochain tour.

Fabio Fognini et Simone Bolelli ont triomphé lors du duel décisif en double 7-6 (2), 6-2 aux dépens de André Göransson et Dragoș Nicolae Mădăraș.

La Suède avait besoin d’un gain de 3-0 pour progresser, mais ont vu Matteo Berrettini mettre fin à leurs espoirs. La 15e raquette mondiale a facilement défait Elias Ymer 6-4, 6-4.

Lors du match suivant, Mikael Ymer, le jeune frère d’Elias, a défait Jannik Sinner 6-4, 3-6, 6-3.

Devant leurs partisans, Kevin Krawietz et Tim Pütz se sont débarrassés de Max Purcell et Matthew Ebden 6-4, 6-4 pour assurer la victoire 2-1 de l’Allemagne sur l’Australie et de la première place du groupe C.

Les deux pays étaient déjà assurés d’une place en quarts de finale avant le début de la journée. Jan-Lennard Struff a battu Purcell 6-1, 7-5 pour sa troisième victoire consécutive cette semaine, avant que Thanasi Kokkinakis ne nivelle la marque en battant Oscar Otte 7-6 (6), 6-1.

L’Australie affrontera les Pays-Bas en quarts de finale.

Les Pays-Bas ont remporté le groupe D samedi, se qualifiant ainsi avec les États-Unis. La confrontation entre le Royaume-Uni et le Kazakhstan n’avaient pas de réel enjeux.

Cependant, Andy Murray, qui disputait peut-être son dernier match à la Coupe Davis, a mis son équipe sur la voie d’une victoire 2-1 dans sa ville natale de Glasgow. Murray a battu Dmitry Popko 6-4, 6-3.