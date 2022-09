Carlos Alcaraz est déjà de retour en Espagne pour disputer la Coupe Davis

Tales Azzoni, The Associated Press

MADRID — C’est un rapide retour au jeu pour le nouveau no 1 mondial du tennis.

Quelques heures après avoir célébré son premier titre du Grand Chelem aux Internationaux des États-Unis, Carlos Alcaraz est rentré chez lui pour tenter d’aider l’Espagne lors de la phase de groupes des Finales de la Coupe Davis.

«Je suis très fier d’être ici en tant que no 1 et de faire ma part pour l’équipe, a affirmé Alcaraz, mardi. Jouer la Coupe Davis est toujours spécial. C’est une atmosphère unique et j’ai hâte d’être avec l’équipe.»

Alcaraz est arrivé à Valence à la veille des débuts de l’Espagne contre la Serbie, mercredi.

On ne sait pas encore dans quelle condition physique Alcaraz se trouve après avoir joué une série de matchs exténuants en route vers le titre à New York.

«J’espère qu’il pourra récupérer le plus tôt possible, a mentionné le capitaine espagnol Sergi Bruguera. Nous ne savons pas encore s’il pourra jouer mercredi.»

Beaucoup s’attendaient à ce qu’Alcaraz se retire de la Coupe Davis après avoir battu Casper Ruud en finale des Internationaux des États-Unis, dimanche, ce qui lui a permis de devenir le plus jeune joueur à dominer le classement informatisé de l’ATP depuis ses débuts en 1973.

Alcaraz, âgé de 19 ans, a révélé à la suite de la traditionnelle séance de photos à Times Square, lundi, qu’il était «épuisé à son réveil» après la finale en quatre manches contre Ruud.

«Nous verrons comment il se sent, nous en discuterons avec lui, a ajouté Bruguera. Plus tôt il peut jouer, mieux c’est.»

Avant la finale, Alcaraz a remporté trois victoires consécutives en cinq manches, dont un quart de finale de cinq heures et 15 minutes contre Jannik Sinner.

«Nous savions tous que cela arriverait tôt ou tard, a déclaré Bruguera. Mais la façon dont il a remporté trois matchs en cinq sets est un effort incroyable, tant mentalement que physiquement. Devenir le plus jeune numéro un mondial, il n’y a pas de mots.»

Après avoir affronté la Serbie, qui est privée de Novak Djokovic, l’Espagne affronte le Canada, vendredi, et la Corée du Sud, dimanche, dans le groupe B. Les deux meilleures équipes de chacun des quatre groupes se qualifieront pour les quarts de finale, qui se joueront en novembre dans la ville de Malaga, en Espagne.

Alcaraz a rejoint l’équipe espagnole de la Coupe Davis pour la première fois l’année dernière, mais a dû se retirer du tournoi après avoir été testé positif à la COVID-19 juste avant le début de la compétition.