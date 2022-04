Cantlay et Schauffele fracassent la marque après 54 coups à la Classique Zurich

The Associated Press

AVONDALE, La. — Patrick Cantlay et Xander Schauffele ont joué huit coups sous la normale lors du neuf de retour et 60 (moins-12) samedi pour fracasser le record de la Classique Zurich après trois rondes alors que les deux joueurs mènent le classement à 187 (moins-29).

Cantlay et Schauffele ont cinq coups d’avance sur la paire les poursuivant.

Jonas Blixt-Cameron Smith et Kevin Kisner-Scott Brown ont établi la marque à battre après les 72 fanions en terminant à moins-27 en 2017. C’était lors de la première édition du format par équipe sur le parcours du TPC Louisiana. La ronde ultime sera jouée en alternance.

Cantlay et Schauffele ont entamé le tournoi en joutant 59 (moins-13) sous le format de la meilleure balle, jeudi, avant de jouer 68 (moins-4) lors du format par alternance vendredi.

Le tandem sud-africain de Garrick Higgo et Branden Grace a pris le deuxième rang à moins-24 après avoir remis une carte de 63 (moins-9) samedi.

Sam Burns, le favori de la foule, et Billy Horschel se retrouvent à moins-23 après trois rondes.

Le duo père et fils de Jay et Bill Haas affiche un cumulatif de moins-12 après avoir remis une carte de 68 (moins-4) lors de la première journée suivant la coupure. Âgé de 68 ans, quatre mois et 20 jours, Jay Haas, qui en est à son 799e départ sur le circuit, est le plus vieux joueur à avoir réussi à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.

Le seul Canadien toujours en lice, Michael Gligic, et son compagnon américain Ryan Armour occupent le 32e échelon après la ronde du samedi. Ils ont jouté 67 (moins-5) samedi et accusent 14 coups de retard sur les meneurs.