Canoë: la Canadienne Katie Vincent se qualifie pour la finale du 200 mètres

DARTMOUTH, N.-É. — La championne mondiale en titre Katie Vincent a inscrit le meilleur temps des qualifications du 200 m en C1 aux Mondiaux de sprint en canoë, jeudi, aux Mondiaux de sprint en canoë et paracanoë.

L’Ontarienne a terminé avec un chrono de 46,50 secondes, battant l’Espagnole Maria Corbera (46,68) et avançant ainsi directement pour le finale de dimanche.

L’athlète de 26 ans a décroché son premier titre mondial, le 200 m en C1, à Copenhague, au Danemark, l’an dernier.

Plus tôt jeudi, Vincent et sa compatriote Sloan MacKenzie ont terminé au quatrième échelon du 500 m en C2 et ont obtenu leur laissez-passer pour les demi-finales de vendredi.

Lors du 500 m en C1 la Québécoise Sophia Jensen a mis la main sur son billet pour la finale de dimanche puisqu’elle a remporté sa vague. L’Outaouaise a fait arrêter le chrono après deux minutes et 12,82 secondes.

Également jeudi, le Shawiniganais Mathieu St-Pierre a remporté sa vague de demi-finale de VL2 paracanoë en 59,22 secondes et s’est taillé une place en finale.