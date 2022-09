Canadien: une adaptation différente pour Mattias Norlinder et Emil Heineman

BUFFALO, N.Y. — Emil Heineman et Mattias Norlinder n’ont peut-être qu’en commun leur tignasse blonde et leurs yeux bleus typiques des Suédois.

Les comparaisons semblent s’arrêter là pour les deux espoirs du Canadien de Montréal qui participent cette semaine au tournoi des recrues à Buffalo.

Heineman, acquis l’hiver dernier dans la transaction qui a envoyé Tyler Toffoli aux Flames de Calgary, est un attaquant agile et fougueux âgé de 20 ans. Il en est à ses premiers pas avec l’organisation du Canadien, après avoir aussi participé au camp de développement du Tricolore plus tôt cet été.

De son côté, Norlinder est un défenseur offensif âgé de 22 ans qui a goûté à la LNH l’hiver dernier, avec un essai de six rencontres avec le grand club.

Norlinder admet que l’adaptation aux patinoires nord-américaines — dont les dimensions sont inférieures à celles européennes — demandait un ajustement important dans son jeu.

Pour sa part, Heineman affirme aimer cette particularité.

«Je crois que ça m’aide beaucoup, a-t-il dit après avoir inscrit un but dans le revers de 4-3 du Canadien face aux Sabres de Buffalo, jeudi. Je me sens à l’aise. C’est plus facile d’obtenir des chances de marquer, parce que vous êtes plus près du filet.»

L’entraîneur Jean-François Houle, qui dirige les espoirs du Canadien durant le camp des recrues, a souligné que l’adaptation aux dimensions nord-américaines était peut-être effectivement plus difficile pour un défenseur.

«C’est pas mal plus petit. Le temps et l’espace font une différence», a-t-il rappelé.

Norlinder a disputé six matchs avec le Canadien la saison dernière, puis six autres avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, avant de rentrer en Suède et d’enfiler l’uniforme du Frolunda HC. Il est finalement revenu au Québec ce printemps et a joué cinq rencontres de séries éliminatoires avec le Rocket.

«J’ai vu la différence entre le hockey européen et le hockey nord-américain, a souligné Norlinder après l’entraînement matinal du Canadien, vendredi. La glace est plus petite et le jeu est un peu plus rapide ici. C’est difficile de faire des jeux.

«Je sens que j’ai plus de confiance qu’au camp l’an dernier, a ajouté celui que le Tricolore a repêché en troisième ronde, 64e au total, en 2019. J’ai eu une bonne saison l’an passé et je veux bâtir là-dessus cet hiver.»

Norlinder avait aussi vu son camp être déraillé par une blessure l’automne dernier.

Houle a affirmé qu’il trouvait que Norlinder avait plus confiance avec la rondelle que par le passé. Le principal intéressé est toutefois conscient qu’il devra continuer à améliorer son jeu dans son territoire s’il souhaite devenir un membre régulier de la brigade du Tricolore.

Norlinder prévoit cette fois-ci passer l’ensemble de la saison en Amérique du Nord, avec le Canadien ou le Rocket.

De son côté, Heineman se retrouve un peu dans la même position que Norlinder l’an dernier. Il semble que s’il n’est pas en mesure de se tailler un poste avec le Bleu-blanc-rouge, alors il retournera en Suède pour évoluer avec le Leksands IF.

Le jeune homme n’a pas voulu se mettre les pieds dans les plats et s’est contenté de dire qu’il croyait qu’il n’y avait rien de coulé de béton.

Houle, cependant, a prêché pour sa paroisse.

«Ça dépend des joueurs, mais la Ligue américaine est un très bon tremplin vers la LNH, nous le savons tous», a dit l’entraîneur-chef du Rocket.

Norlinder aura fort à faire pour se tailler une place chez le Canadien lors du camp, alors qu’il luttera notamment avec Jordan Harris, Justin Barron, Kaiden Guhle, Corey Schueneman et Arber Xhekaj. Le Tricolore compte aussi sur un surplus d’attaquants, ce qui n’augmentera certainement pas les chances de Heineman de causer une surprise durant le camp.

Heineman pourra toujours se tourner vers Norlinder s’il a besoin de conseils concernant ses plans pour la saison, même s’ils n’ont pas une tonne de choses en commun sur la patinoire.