Canadien: même les joueurs invités ont une occasion de briller au tournoi des recrues

BUFFALO, N.Y. — L’entraîneur Jean-François Houle a été juste avec les espoirs du Canadien de Montréal au tournoi des recrues, à Buffalo, leur offrant tous une chance de se démarquer. Et il a même tenté quelques expériences.

Houle, entraîneur-chef du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, a traité de manière équitable tous les joueurs, offrant même du temps de jeu aux joueurs invités, dont l’attaquant Pierrick Dubé et le gardien Antoine Coulombe.

Dubé a bien fait dans la défaite en prolongation de 4-3 contre les Devils du New Jersey, vendredi. Coulombe devait défendre la cage du Tricolore dimanche midi, face aux Sénateurs d’Ottawa.

«Pour moi, peu importe mon utilisation, je voulais donner mon maximum, avait raconté Dubé après le match, vendredi. J’ai plus joué en désavantage numérique dans ce match que durant toute ma carrière junior! Tout ce que je veux, c’est devenir un joueur complet.»

Dubé était reconnu pour ses qualités offensives dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a aussi marqué plusieurs buts dans les moments importants ce printemps, aidant les Cataractes de Shawinigan à remporter la Coupe du président et à atteindre la demi-finale de la Coupe Memorial.

Il a toutefois noté qu’il s’entraîne depuis trois ans durant l’été avec un groupe qui inclut Patrice Bergeron et Phillip Danault.

«Ils me rappellent que des joueurs qui étaient offensifs dans le junior et qui jouent maintenant dans la LNH sont nombreux. Si je veux monter au plus haut niveau, je dois montrer mes qualités au niveau défensif», a souligné Dubé.

«Pour moi, de pouvoir côtoyer des gars qui ont de longues carrières comme Danault et Bergeron, et qui sont dominants contre les gros trios adverses, c’est une très belle expérience. Leurs conseils valent de l’or», a-t-il ajouté.

Coulombe a aussi participé au triomphe des Cataractes ce printemps, tout comme deux autres joueurs présents à Buffalo pour le tournoi des recrues: le défenseur Zachary Massicotte, invité par les Sénateurs d’Ottawa, et l’attaquant Olivier Nadeau, choix de quatrième tour des Sabres de Buffalo en 2021, qui appartient maintenant aux Olympiques de Gatineau. Nadeau se remet d’une opération à une épaule, mais il est présent à Buffalo ce week-end même s’il ne peut pas jouer.

«Après une saison comme ça où vous gagnez la coupe, vous devenez comme des frères, a souligné Dubé, plus tôt cette semaine. Nous avons gardé contact durant tout l’été. J’étais à Shawinigan avec Massicotte pour m’entraîner avec l’équipe pour me préparer à venir ici. Hier encore, nous nous sommes croisés à l’aréna. Ce sont des liens qui ont été tissés pour la vie et nous sommes très contents de ce qui nous arrive.»

Ils peuvent donc compter les uns sur les autres alors qu’ils tentent d’impressionner les dirigeants de leur équipe, mais aussi les nombreux recruteurs présents dans les gradins lors des matchs.

«Je suis le seul gardien du groupe, donc c’est un peu différent pour moi, mais je demande aux autres comment ça se passe, a raconté Coulombe. Nadeau était ici l’an dernier. Je lui pose parfois des questions. Avec Pierrick aussi, nous nous aidons tous. Nous voulons le meilleur pour chacun des quatre.»

Dubé espère quitter le camp du Canadien avec un contrat en poche, que ce soit avec le grand club ou encore avec le Rocket. Coulombe peut toujours retourner disputer une autre saison dans la LHJMQ et serait content de simplement laisser une bonne impression aux dirigeants du Canadien en prévision de l’été prochain.