Canadien: Lehkonen et Kulak s’entraînent avec leurs coéquipiers

L’attaquant Artturi Lehkonen et le défenseur Brett Kulak se sont entraînés avec leurs coéquipiers, lundi matin, alors qu’ils sont les deux joueurs du Canadien de Montréal les plus susceptibles de changer de camp avant la fin de la période des échanges à 15h.

Le directeur général Kent Hughes a affirmé la semaine dernière qu’il ne prévoyait pas faire une vente de feu, mais qu’il serait prêt à faire un échange si l’offre était bonne.

Lehkonen connaît ce qui s’annonce être la saison la plus productive de sa carrière. Le Finlandais âgé de 26 ans a inscrit 13 buts et 16 aides en 58 rencontres depuis le début de la campagne.

Il pourrait devenir joueur autonome avec compensation cet été et est admissible à l’arbitrage. Lehkonen pourrait donc commander une sérieuse augmentation de salaire par rapport aux 2,3 millions $ US qu’il reçoit cette saison.

De son côté, Kulak a vu ses responsabilités augmenter depuis l’arrivée de Martin St-Louis derrière le banc, alors que son temps de jeu moyen a augmenté d’environ deux minutes. L’Albertain âgé de 28 ans a inscrit trois buts et 10 aides en 56 parties cette saison.

Kulak pourrait devenir joueur autonome sans compensation cet été. Hughes a affirmé aimer ce qu’il avait vu de Kulak depuis son entrée en poste. Kulak écoule cette saison la dernière année d’un contrat de trois ans, lui rapportant un salaire moyen annuel de 1,85 million $.

Le défenseur Jeff Petry et l’attaquant Mathieu Perreault, deux autres joueurs qui pourraient changer d’adresse avant la fin de la journée, ont aussi participé à l’entraînement matinal.

Hughes a déjà effectué deux transactions majeures depuis sa nomination, le 18 janvier. Il a envoyé Tyler Toffoli aux Flames de Calgary, le 14 février, et Ben Chiarot aux Panthers de la Floride, mercredi.

En retour des deux joueurs, le Canadien a accumulé des choix de premier tour en 2022 et 2023, un choix de quatrième tour en 2022 et un choix de cinquième ronde en 2023, ainsi que les attaquants Tyler Pitlick, Emil Heineman et Ty Smilanic.