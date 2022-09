Canadien: huit joueurs sur la touche pour commencer le camp d’entraînement

BROSSARD, Qc — Huit joueurs du Canadien de Montréal commenceront le camp sur la touche, dont l’attaquant Nick Suzuki et le défenseur Joel Edmundson.

Suzuki, qui a été nommé capitaine du Tricolore le 12 septembre, est blessé au bas du corps et on s’attend à ce qu’il soit sur la touche pour deux semaines. De son côté, Edmundson est ennuyé par une blessure au bas du corps et la durée de son absence est indéterminée.

Quant à eux, les attaquants Josh Anderson et Jake Evans sont blessés au haut du corps et leur état de santé sera réévalué de manière quotidienne.

L’attaquant Sean Monahan poursuit sa rééducation après avoir été opéré à une hanche le printemps dernier.

Les trois autres joueurs sur la touche ne sont pas des surprises. Il s’agit du gardien Carey Price (genou), du défenseur Logan Mailloux (épaule) et de l’attaquant Paul Byron (hanche).