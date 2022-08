Cameron Smith vise le Championnat St. Jude et le 1er rang mondial

The Associated Press

MEMPHIS, Tenn. — J.J. Spaun a remis une carte de 68, deux coups sous la normale, et en a fait juste assez en fin de ronde pour maintenir son avance d’un coup au Championnat St. Jude, samedi, malgré la poussée d’un nom familier.

Le premier rang mondial est en jeu pour Cameron Smith.

Vainqueur à l’Omnium britannique plus tôt en 2022, Smith a réussi un oiselet au dernier trou pour conclure avec une carte de 67 et s’approcher à deux coups du meneur.

Smith est au courant qu’il se hissera au premier rang du classement mondial avec une victoire en fin de semaine.

«L’un de mes buts depuis le début de la saison, c’est de me retrouver au sommet du classement. Je dois essayer de l’obtenir», a déclaré Smith, qui partage le troisième rang avec Will Zalatoris (65) et Trey Mullinax (66).

Spaun a inscrit un oiselet grâce à deux coups roulés sur le 16e vert et a ajouté un oiselet au trou suivant, sur une distance de 18 pieds, en route vers un score de 197, 13 coups sous la normale, après 54 trous.

Sepp Straka était côte à côte avec Spaun jusqu’au 18e trou, mais il n’a pas été en mesure de jouer la normale et a dû se contenter d’une carte de 68, ce qui le laisse à un coup du sommet.

Le meilleur Canadien après trois rondes est Adam Svensson, qui partage le 29e échelon avec six rivaux avec un score cumulatif de 204, six coups sous la normale. Corey Conners talonne son compatriote par un coup.

Svensson et Conners ont tous deux joué 67 samedi.