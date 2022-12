Cam Talbot s’illustre dans une victoire en tirs de barrage des Sénateurs

OTTAWA — Alex DeBrincat a inscrit le seul but de la séance de tirs de barrage et les Sénateurs d’Ottawa ont mis fin à une séquence de trois revers en défaisant les Bruins de Boston 3-2, mardi soir.

DeBrincat et Tim Stutzle ont enfilé l’aiguille en deuxième période pour les Sénateurs, qui ont vu Cam Talbot briller avec 49 arrêts, dont 26 au dernier tiers.

Jake DeBrusk et Pavel Zacha ont répliqué en temps réglementaire pour les Bruins, qui ont créé l’égalité 2-2 alors qu’il restait 3:33 à écouler en troisième période. Jeremy Swayman a stoppé 31 rondelles.

Les deux équipes n’ont alloué aucun but au premier engagement, même si les Sénateurs ont obtenu deux occasions en échappée de la part de Brady Tkachuk et Stutzle.

Au deuxième vingt, Patrice Bergeron pensait avoir donné une avance de 1-0 aux Bruins, mais la reprise vidéo a confirmé que la séquence était hors-jeu.

Stutzle a marqué un but qui a compté lors d’un avantage numérique, mais DeBrusk a répliqué un peu plus de deux minutes plus tard. DeBrincat a redonné une priorité d’un but aux Sénateurs seulement trois minutes plus tard.

L’attaquant des Sénateurs Drake Batherson a participé aux deux buts de sa formation et il a porté à 11 sa séquence de matchs avec au moins un point. Il s’agit de la plus longue série de succès de l’équipe depuis les 11 parties consécutives de Jason Spezza, lors de la saison 2011-12.